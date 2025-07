Alexis Vega revela que el Club América intentó ficharlo antes de llegar al Toluca

El delantero de los Diablos Rojos del Toluca, Alexis Vega, se ha convertido en uno de los jugadores con mayor interés dentro de la Liga MX tras ayudar a los suyos a conquistar el título de campeón en el torneo Clausura 2025; este hecho generó el interés de algunos equipos como las Águilas del América para poder unirlo a sus filas y así reforzar el ya poderoso ataque que tienen.

Estas declaraciones las realizó el jugador de los escarlatas durante una entrevista ofrecida para ESPN, donde destacó que la intención de los azulcrema era poder hacerse con sus servicios para el partido que tendrían contra Los Ángeles FC y así poder hacerse con el puesto para el Mundial De Clubes 2025 de la FIFA; aunque este hecho finalmente no ocurrió y los aztecas perdieron ante el equipo de la Major League Soccer (MLS).

“Por ahí había muchos rumores en América, por ahí había pláticas con mi representante que querían que reforzara para jugar el Mundial de Clubes, pero yo estaba en Selección, estaba súper enfocado en la Copa Oro, pero bueno, solamente fue eso, no hay una oferta ni nada formal”, mencionó.

“Solamente querían que los apoyara en el Mundial de Clubes, pero bueno, después muy contento de la selección que pude ganar la Copa Oro”, agregó Vega al destacar que la intención del Club América era tenerlo prestado sólo para el Mundial de Clubes y posteriormente regresaría a los Diablos Rojos del Toluca.

Para finalizar, Vega aseguró que su único objetivo es poder ayudar al Toluca a poder mantenerse como el monarca de la Liga MX y sostuvo que la única manera en la que deje al equipo sea recibiendo una propuesta proveniente del fútbol europeo; este siempre ha sido su sueño y aún espera dar el salto al viejo continente.

“Sí, obviamente ha habido ofertas de otros equipos aquí del futbol mexicano, pero ahora que regresé, que alcancé la gloria con el equipo de mis amores, sin temor de decírtelo, si no llega una oportunidad de jugar en Europa, me quedaría ya 100% aquí en Toluca, yo creo que esta es mi casa, con mi gente, con mi familia, que ha sido súper importante y no pienso por ahora jugar en otro club que no sea Toluca aquí en México”, dijo.

“Yo tengo la espinita de jugar en Europa, si llega una oferta la analizaremos y si no, con todo gusto pongo mi firma y quedarme muchos años más en este club”, concluyó Alexis Vega.

