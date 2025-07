Mike Johnson dice que no habrá votación sobre los archivos Epstein antes de septiembre

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha rechazado numerosas peticiones de una votación sobre la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein, asegurando que no planea permitir votaciones sobre ninguna medida vinculada con el delincuente sexual antes del receso de verano del Congreso.

Varios seguidores del presidente Donald Trump en el Congreso han abogado por una votación para demostrar la transparencia y han presentado una resolución no vinculante que exige la publicación de más archivos de Epstein.

No obstante, Johnson, aliado clave del mandatario republicano, declaró que no habría votación antes de que el Congreso retome sus sesiones en septiembre.

“Creo que necesitamos que la administración tenga el espacio para hacer lo que está haciendo, y si es necesario o apropiado que el Congreso tome más medidas, entonces lo analizaremos, pero no creo que estemos en ese punto ahora mismo, porque estamos de acuerdo con el presidente”, señaló.

Como parte de un acuerdo para aprobar el paquete de rescisiones de la Casa Blanca la semana pasada, Johnson acordó con los republicanos que se resistían a participar, lo que permitió al Comité de Reglas de la Cámara de Representantes avanzar con esa resolución no vinculante que exige la divulgación de los archivos Epstein. Sin embargo, no se ha aclarado si la medida llegará al pleno de la Cámara, ya que su presidente apoya firmemente a Trump en este tema en particular.

“No hay acuerdo entre los republicanos de la Cámara… la Cámara y el presidente sobre la máxima transparencia”, manifestó Johnson, y añadió que Trump quiere que se publiquen “todos los archivos creíbles” sobre Epstein y le pidió a la fiscal general Pam Bondi que presente un testimonio ante el gran jurado relacionado con el caso y “todo eso está en proceso ahora mismo”.

Por otro lado, un grupo bipartidista de integrantes de la Cámara liderado por el representante de Kentucky, Thomas Massie, busca eludir a Johnson y forzar la votación de un proyecto de ley independiente que busca la divulgación de los mencionados archivos. Así, Massie necesitará que la mayoría de los miembros firmen lo que se conoce como una solicitud de descargo para forzar una votación en el pleno.

La medida no sería considerada por la Cámara en pleno hasta después del Día del Trabajo como mínimo, si Massie tiene éxito, informó CNN.

Apoyo suficiente para forzar votación

En este sentido, diez republicanos ya han firmado la medida de Massie, un nivel de respaldo republicano que desencadenaría una votación plena en la Cámara, sobre la medida si todos los demócratas la apoyaran, como se espera. Pero no se estima que se publique nada en el corto plazo.

La votación para empujar al pleno de la Cámara a considerar la iniciativa no puede producirse hasta después del Día del Trabajo, cuando los legisladores vuelvan de su receso. Esto se debe a que Massie y el representante demócrata de California, Ro Khanna, están usando una petición de descargo.

La maniobra procesal requiere siete días legislativos antes de que los representantes puedan recolectar formalmente las firmas requeridas. Una vez que demuestren el apoyo de 218 miembros, obligaría a los líderes del partido a someterlo a votación.

Bondi ha pedido que se haga público el material del gran jurado, lo que posiblemente también será un proceso lento y que necesita la aprobación del tribunal. Pero la medida de Massie y Khanna va mucho más allá, al exigir a la administración republicana que publique “todos los registros, documentos, comunicaciones y materiales de investigación no clasificados” relacionados con Epstein en un plazo de 30 días.

Asimismo, necesitaría que la Casa Blanca publique una “lista de todos los funcionarios del gobierno y personas políticamente expuestas nombradas o referenciadas en los materiales publicados”, una lista que la base de Trump ha estado exigiendo.

