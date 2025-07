Alicia Villarreal asegura estar lista para enfrentar su tema legal con Cruz Martínez

Alicia Villarreal sigue enfrentando su disputa legal con Cruz Martínez, su esposo, a quien acusó de supuestamente haberla agredido en el mes de febrero y que hasta la fecha él sigue negando. Sin embargo, durante un encuentro con los medios de comunicación, ella mencionó que deben entender que reserva ciertas cosas porque su abogado se lo exige, aunque insinuó que siempre ha trabajado por todo lo que tiene.

“Hay muchas cosas que no les puedo platicar, ¿verdad?, por lo mismo que tengo, pero yo estoy lista para todo lo que él quiera, yo estoy lista para lo que tenga que ser. Yo he trabajado toda mi vida, ustedes me han visto, desde muy jovencita y nada me han regalado”, dijo frente a los reporteros.

Los reporteros se mostraron muy insistentes en que le ofrecieran detalles sobre cómo va el caso con su expareja sentimental, pero aún esposo, aunque recalcó que no debe. Posteriormente, mencionó a Arturo Carmona, padre de su hija mayor, y dijo que no tenía nada que decir de él, ya que constantemente está hablando de una situación que no le compete y en la que podría estar de acuerdo con Cruz dado que trabajan juntos desde hace mucho tiempo.

“No sé qué les puedo contestar que sea algo correcto porque de decir que tengo muchas cosas que decir, pero estoy en medio de una situación legal que me impide dar una opinión. Con el señor Carmona no tengo nada que hablar. Ni siquiera sé por qué él… es algo que él no puede ignorar, siempre está hablando“, explicó a la prensa.

La cantante manifestó que ya es momento de abrir los ojos ante la situación legal que enfrenta, ya que al divorciarse son muchas las cosas que están en juego debido a que la ley indica que todo debería ser dividido en partes iguales, lo cual ella no considera justo. No obstante, aquí en “El Diario NY” los mantendremos informados sobre los avances de este caso.

“Pues ya no me voy a dejar de nadie. O sea, yo tengo mucho que decir, nunca he hablado las cosas como son, siempre estoy pensando en mis hijos, siempre he sido responsable”, dijo a los reporteros tras las inquietantes preguntas que le hacían.

