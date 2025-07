Manelyk González evita el sudor excesivo con bótox en las axilas

Manelyk González, de manera constante, comparte contenido a través de sus redes sociales. Así es como ofrece detalles sobre el estilo de vida que lleva, y esta vez la mexicana aprovechó para mostrar un procedimiento al que decidió someterse, que consiste en el uso de bótox. Al inicio del video, se muestra cuando le están inyectando el cuello, pero hubo una parte que llamó muchísimo la atención, y se trata de las axilas.

La empresaria de raíces mexicanas compartió que suda de una forma que no puede controlar y que, por el tipo de trabajo que tiene, le afecta, ya que al estar en un programa de televisión suele ser mal visto. Si usa ropa oscura, terminaría siendo mucho más notorio. Explicó que, más de una vez, tuvo que cambiarse la vestimenta por pena a cómo lucía y su solución fue ponerse bótox en las axilas.

“Yo sudo muchísimo y a mí me molesta mucho porque estoy en televisión todo el tiempo, hay muchas luces, me pongo nerviosa, sudo por respirar, o sea, solo por existir, y de repente era muy incómodo porque en cada corte a mí me tenían que cambiar. Entonces dije: ‘¿Qué me hago? No puedo sudar así'”, agregó en el video que subió al canal de YouTube.

La novia de Caramelo compartió que deben operarle los senos, ya que hay un tema médico que deben atender, y también aprovechará para hacerse algo más. Sin embargo, no ofreció detalles sobre si será en otra parte de su cuerpo o si incrementará el tamaño de las prótesis mamarias.

“A mí se me desacomodaron los implantes, tengo una luxación y mis implantes ya tienen más de 10 años. Los implantes que me pusieron todavía no son para toda la vida y yo tengo que cambiármelos; entonces, voy a aprovechar la vuelta, me cambiaré los implantes y tal vez me haré un retoquito“, explicó.

La también modelo de 36 años compartió que, tras el problema que viene presentando con sus implantes mamarios, deberá someterse a una cirugía estética para cambiarlos y evitar atravesar una situación incómoda. A su vez, tiene pensado que sea iniciando el año 2026, ya que no quiere dejar pasar más tiempo: “Para cuando esté en enero, que es mi cumpleaños, quiero tener mi operación“.

