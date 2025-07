Manelyk González y Caramelo confirman su amor: ¡Ya son novios oficiales!

Manelyk González y Caramelo tenían un romance desde su participación en “La Casa de los Famosos All-Stars” y, a pesar de que siempre se les veía juntos, aún no tenían nada formal. Sin embargo, ofrecieron una entrevista al programa de televisión “Buen Día, Colombia”, y la mexicana manifestó que finalmente el dominicano le pidió que fuera su novia, y ella aceptó este nuevo compromiso a su lado.

“Oficialmente, somos novios y más que novios, es mi mujer. Más que un premio, me gané a mi fiera. Eso es algo que de verdad no tiene precio y ella sabe que la quiero”, dijo él durante la conversación. Además, ella agregó que en esta relación se siente cómoda y que ambos darán lo mejor de cada uno para apoyarse en cada paso que vayan dando.

Manelyk está emocionada por la etapa que ambos decidieron asumir con el mayor de los compromisos: “Son palabras mayores que a lo mejor en otra época me hubieran dado miedo, pero en este momento me siento plena, me siento feliz, me siento super segura de la relación que tenemos y soy su mujer”, añadió en el programa de televisión.

González explicó la razón de su conducta al inicio con el ganador del reality show, ya que vivió “con un empoderamiento femenino muchos años, que no está mal, pero era el empoderamiento de ‘yo no necesito a nadie'”. La empresaria mencionó que hubo un punto de su vida en el que los hombres le estorbaban, pero ahora, con él, las cosas cambiaron “y que conocí a una persona que de verdad me llena; tengo otra parte que también es empoderamiento femenino, pero de una manera diferente”.

La mexicana expresó que se siente muy cómoda con todo lo que ha visto en Colombia, y la pareja no descarta la idea de vivir temporalmente en la nación. Ella ya se lo ha planteado a él y podría ser algo que concreten más adelante.

Caramelo y Manelyk, hasta ahora, están iniciando su vida como pareja sentimental, pero no descartan la opción de llegar a tener una familia con más integrantes. Por ello, al consultarle a él cuántos hijos le gustaría, él respondió: “Los que la fábrica nos deje”. Sin embargo, ya tiene más de una relación anterior.

