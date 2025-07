Manelyk González mantendrá su relación con Caramelo en privado

Manelyk González, a través de sus redes sociales, se pronunció de forma contundente, ya que después de haber participado por segunda vez en “La Casa de los Famosos All-Stars” y entablar una relación sentimental con Carlos “Caramelo” Cruz, las opiniones sobre todo lo que comparte se han hecho cada vez más frecuentes. Sin embargo, ella aclaró que se limitará a compartir cosas con él tras la gran cantidad de comentarios negativos que recibe, incluso de quienes trabajan con ella.

“En este momento, mi relación queda total y completamente privada. Se acabó Caramelyk en las redes sociales. Vienen personas nuevas que no me conocen a insultarme, a tirarme cosas de trabajo. Se están metiendo en mi trabajo y es ahí donde ya me molesta demasiado. No voy a permitir que destruyan mi relación. No voy a tirar a la mi*rda a una persona que yo quiero en mi vida”, detalló la mexicana.

El novio de la influencer detalló que es comprensible la determinación que ella tomó, dado que él no está de acuerdo con lo que está ocurriendo. Incluso señaló que hasta los usuarios de las redes sociales se han manifestado en contra del hijo de su socia, que apenas es un niño. El dominicano mencionó que los comentarios se han salido de control.

“No sé si son mis fans o si son personas que no son fans ni de ella ni míos… Tú sabes que los fans siempre critican y dicen cosas, pero ya se están metiendo con personas de su entorno, como con su estilista, el que la ayuda con los videos, con su socia, con el hijo de la socia, y con personas que no tienen ni siquiera nada que ver, donde no es algo que está bien. Yo no lo apoyo”, explicó a través de la transmisión en vivo.

El ganador del reality show detalló que solo busca que las personas se pronuncien de buena manera hacia él, así que espera que no le sigan aumentando los negativos en las publicaciones que comparte. Por ello, desea que sean más las personas que comenten por cariño hacia él y no por otra cosa.

“Síganme apoyando con amor y cariño en las cosas que yo hago positivas, denme mucho amor y mucho cariño y estén ahí presentes en cada cosa que hagamos, como en esa batalla del lunes. Conéctense, apóyenme. Eso es lo que yo quiero. No quiero hate de nadie, no quiero malos comentarios en ningún post de nadie porque si ustedes me aman y me quieren, tienen que aceptar las cosas con las que yo sea feliz”, dijo.

