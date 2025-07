Ni el DT de la MLS sabe si Messi jugará el All Star Game en Austin

Nuevamente la incógnita Messi se hace presente en la MLS, esta vez previo al MLS All-Star Game, en el que el combinado de estrellas de la Major League Soccer se medirá al equipo conformado por la Liga MX y para el cual, el astro argentino de Inter Miami está convocado.

Sin embargo, la presencia de Messi está en duda, pues el argentino no reportó al entrenamiento que Nico Estévez dirigió como el encargado de los All-Stars de la MLS.

Incluso Estévez, declaró no tener conocimiento sobre la ausencia de Messi, asegurando que las autoridades de MLS son las correspondientes para resolver dicha duda, aunque dejó entrever que espera contar con la presencia del argentino.

“Yo simplemente entreno y dirijo a los jugadores que ellos me dan, es una pregunta más para los organizadores. Espero que sí llegue Messi, porque tener al mejor jugador de la historia aquí con nosotros es muy importante y espero que pueda estar aquí”, explicó Estévez.

Nadie sabe aquí en el #MLS #AllStar Game si Lionel Messi se va a presentar, ni siquiera el director técnico de las estrellas de la liga estadounidense, Nico Estevez

Posible sanción para Messi

Messi está entre la espada y la pared respecto a lo que puede significar su ausencia en el Juego de las Estrellas de la MLS ante la Liga MX. Es que si no justifica una lesión y termina por ausentarse, deberá cumplir una fecha de suspensión en el certamen estadounidense.

Esto significa que el ex Barcelona y PSG no podría jugar con Inter Miami este sábado 26 de julio ante FC Cincinnati. De todas maneras, para Messi el descanso podría tener mucho sentido y hasta alivio pensando en todos los partidos que ha jugado durante este último tiempo. Es que desde que terminó el Mundial de Clubes no tuvo descanso y debió jugar varios partidos de forma consecutiva.

“Me gustaría que pudieran descansar, pero no es mi decisión; sé lo importante que es el All-Star Game y, por lo que sé, no hay ninguna decisión del club. Todo sigue como de costumbre”, asumió Javier Mascherano, entrenador de Inter Miami, sobre la necesidad de Leo de descansar.

El MLS All-Star Game representa una de las vitrinas más importantes para la liga en el año, por lo que la expectativa de ver a Lionel Messi en el Q2 Stadium este miércoles ha elevado la presión dentro de la organización. Su presencia o ausencia podría marcar el tono del evento, tanto en lo deportivo como en lo mediático.

