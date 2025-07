Ninel Conde asegura que José Manuel Figueroa no la ha superado

El “Bombón Asesino”, Ninel Conde, está más que lista para entrar a la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ y, como siempre, llega con la frente en alto, con todo el glamour y con unos cuantos fueguitos encendidos detrás.

Y es que antes de hablar del reality que arranca este domingo 27 de julio, los medios no dejaron pasar la oportunidad de preguntarle sobre los comentarios nada agradables que hizo su ex, José Manuel Figueroa, donde dijo que Ninel no era ni para preparar un desayuno ni para hacer tortillas.

Ante la pregunta de los reporteros sobre qué opinaba de los comentarios del cantante, Ninel respondió con elegancia y un poco de sarcasmo.

“¿En qué año coincidimos este personaje y yo? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cuánto tiene? ¡20 años! Y sigue hablando de mí, no me supera, pues algo bien hice ¿no? Para que después de 20 años sigan hablando de mí, así que nada más se los dejo de tarea. Totalmente, eso es violencia verbal”, aseguró

Y aunque dijo que no quería desviar la atención del motivo real por el que estaba frente a la prensa, dejó claro que no se quedará con las ganas de hablar más sobre el tema si se da la oportunidad dentro de la casa. Así que, ojo, porque ahí puede soltar más de un bombazo.

“Y pues bueno, no quiero hablar del tema porque quiero hablar de ‘La Casa de los Famosos’, pero todo esto lo voy a platicar adentro si se da la oportunidad”, agregó.

Mira aquí las declaraciones de Ninel Conde y José Manuel Figueroa

Respecto a su ingreso al programa, Ninel confesó que hasta hace dos semanas aún dudaba en aceptar, pero sumarse al reality es una manera de consentir a sus fans y probarse a sí misma.

“Pues esto ya es una realidad. Al principio lo dudé mucho, lo dudé tres años y todavía hace quince días lo seguí dudando, pero bueno, mi público me insistió muchísimo, yo he conectado ya mucho con la gente a través de las plataformas y creo que lo estoy haciendo por y para ellos”.

Además, Conde dijo que esta experiencia es una forma de ponerse a prueba y que intentará divertirse.

“Vengo a tratar de divertirme y para retarme a mí, probarme qué tal, si aprendí o no, en la vida, pues de todos los trancazos”.

Para finalizar, Ninel dijo que está dispuesta a compartir de forma cuidadosa las experiencias difíciles que ha enfrentado a lo largo de su vida, para ayudar a las mujeres que viven una situación similar.

“De mis cuestiones personales no entro mucho en detalles, pero si es parte de mis experiencias y mis vivencias, a lo mejor sin dar nombres, me tocará platicarlo para las mujeres que están pasando por situaciones iguales puedan saber que hay una esperanza y una manera de salir adelante”.

