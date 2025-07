Ex de Ninel Conde, José Manuel Figueroa, habla sobre su pasada relación y falta de afecto

Ninel Conde y José Manuel Figueroa sostuvieron una relación sentimental entre 2002 y 2006. La actriz de origen mexicano en diversas ocasiones se ha manifestado de forma negativa sobre lo que vivió con él, aunque esta vez el cantante se defendió y dijo que jamás llegó a recibir afecto de ella si no le daba algo a cambio.

“Yo creo que nunca se percató, que nunca fui feliz. Yo creo que nunca se percató, que nunca fue una mujer de hacer un desayuno. Nunca fue una mujer de una caricia sin un intercambio de regalo”, explicó durante un encuentro con los medios de comunicación.

El hermano de Julián Figueroa aprovechó para agregar varios aspectos de lo que fue su larga y controvertida relación sentimental, y algo que reveló fue que, aparentemente, ella no cocinaba muy bien en aquel momento. Por ello, agregó que no le parece que, después de tanto tiempo, tenga que estar hablando de una parte de su vida que está en el pasado y que en su momento compartieron tanto juntos y que no debería salir a la luz pública.

“Lo de caballeroso queda en segundo lugar; realmente, no se me hace correcto decir que siempre los huevos los quemaba y le echaba mucha sal, y nunca pudo hacer una tortilla, calentar una tortilla. No se me hace chido, no se me hace buena onda decir: ‘Pues sí, dormíamos juntos, pero las patas las tenía frías’. No se me hace válido, no se me hace lógico, no se me hace de caballero”, agregó durante la conversación con los reporteros.

José Manuel manifestó que a Ninel seguramente no le agradaría que él empiece a decir frente a las cámaras detalles de sus intimidades en la cama. Sin embargo, no considera justo que ella lo siga mencionando y él deba quedarse en silencio porque debe ser un “caballero”, aun cuando le siguen faltando al respeto.

“Es como si yo empezara a hablar de cómo ella era o no buena en la cama. No es válido, no lo veo correcto. Sin embargo, la mujer abusa de esa parte de tirar y escudarse en lo del caballero: yo te puedo tirar, pero tú no me tiras a mí porque tú eres caballero. Entonces, no lo veo válido”, mencionó.

