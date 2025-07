Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 24 al 30 de julio

Las Karamba en el Lincoln Center

Como parte del programa Summer for the City Social Dance, este viernes 25 de julio el Lincoln Center estará presentando a Las Karamba, una agrupación que fusiona sus propias experiencias en una vibrante mezcla musical multicultural de energía femenina. Provenientes de España, Venezuela, Cuba, Francia y Argentina, este sexteto de brillantes músicos ? Natasha Arizu (voz y teclados), Rita Baulida (voz y percusión), Ahyvin Bruno (voz y güiro), Ahylin Bruno (congas), Liviet Ojeda (voz y bajo) y Maria Gil (voz y flauta)? se reunieron en Barcelona con la intención de formar una banda que pudiera capturar claramente su amor por el ritmo y abarcar el bolero, el son, la salsa, la rumba, el hip-hop y el pop. La instructora de baile Talía Castro-Pozo estará enseñando sus pasos antes del show. Gratis. En la Josie Robertson Plaza (10 Lincoln Center Plaza). Más información: https://lincolncenter.org/.

Foto: Lincoln Center

Jazz en el Bryant Park

Este viernes 25 de julio, el festival Bryant Park Picnic Performances season presented by Bank of America estará presentando a Cécile McLorin Salvant, una de las vocalistas más cautivadoras del jazz. La tres veces ganadora del Grammy y becaria MacArthur es conocida por su singular narrativa y su repertorio ecléctico que aporta nueva vida al jazz, el blues y el repertorio moderno. Con su voz cautivadora y su arte visionario, Salvant ofrecerá una actuación única e inolvidable. Gratis. De 5:00 a 8:30 pm. Más información: https://bryantpark.org.

Foto: Bryant Park

“Futures of Repair” abre sus puertas en Brooklyn

Este viernes 25 de julio, INTELLIGENT MISCHIEF inaugura “Futures of Repair”, un espacio onírico y social donde convergen el arte, la comunidad y la imaginación colectiva. Esta experiencia inmersiva, curada por Mia Imani Harrison, reúne a seis destacados artistas afrofuturistas: Alisha B. Wormsley, American Artist, Ari Melencian, Nu Goteh, Rory Scott y Nu Goteh y está inspirada en un planeta Tierra del año 2165, 125 años después de una ola global de acciones reparadoras. Futures of Repair imagina un mundo transformado por la sanación, la justicia reparativa y una floreciente cultura de la reparación. En este futuro, los pueblos negros e Indígenas han restaurado sus lazos con la tierra, los sistemas, sus comunidades, sus ancestros y sus futuros. En el 195 Morgan Avenue, Bushwick, Brooklyn, del 25 de julio a marzo de 2026 Más información y horarios en: intelligentmischief.com.

La NYO Jazz en el Carnegie Hall

La aclamada Orquesta Nacional de Jazz Juvenil del Carnegie Hall, NYO Jazz, dirigida por el director artístico y trompetista Sean Jones, culminará su octava temporada de creación musical con un concierto en el Stern Auditorium / Perelman Stage, este sábado 26 de julio, antes de emprender su primera gira latinoamericana. Este conjunto, creado por el Weill Music Institute (WMI) del Carnegie Hall, reúne anualmente a 22 de los músicos de jazz juvenil más destacados de Estados Unidos para formarse, actuar y realizar giras con algunos de los artistas más importantes del mundo. Este año, la vocalista ganadora del Grammy, Luciana Souza, se une a NYO Jazz para su concierto anual y su gira. A las 7:00 pm. Información: https://www.carnegiehall.org.

Foto: Todd Rosenberg Photography

Melba’s Table vuelve a Harlem

Melba’s Table, la icónica cena comunitaria, regresa este sábado 26 de julio (además del 9 de agosto y el 6 de septiembre), como parte del programa Summer Streets NYC. Disfruta de soul food al aire libre, música en vivo por Power 2 Inspire, cócteles, baile y un ambiente vibrante en pleno corazón de Harlem. La velada incluye una recepción de bienvenida con bocadillos y un cóctel de cortesía; una cena estilo familiar de tres tiempos, con platillos como el emblemático pollo frito de Melba, salmón sellado al sartén, mac & cheese, collard greens, arroz con guisantes y pastel de batata estilo abuela. De 4:00 a 8:00 pm. En el 300 W 114th St. Reservar: OpenTable

Foto: Cortesía Melba’s Restaurant

Shanghai Day en Lincoln Center

Este sábado 26 de julio, el Lincoln Center y el Center for the China Shanghai International Arts Festival presentan Shanghai Day, una celebración vibrante que une tradición y creatividad contemporánea a través de la música, el arte, la animación y mercados artesanales. Lo más destacado del día incluye: un concierto familiar inspirado en el zodiaco chino; un set de jazz innovador con el renombrado trompetista Li Xiaochuan; y un espectáculo multimedia basado en el fenómeno global de videojuegos Arknights Además, habrá DJ sets, danza callejera y mercados repartidos por todo el campus del Lincoln Center. Gratis. Desde la 1:30 pm. Más información en: lincolncenter.org.

Foto: Cortesía

Celebre las Fiestas Patrias peruanas con Artesano y Mission Ceviche

Este 28 de julio, conmemore el Día de la Independencia del Perú en dos de los mejores destinos peruanos en Nueva York: Artesano y Mission Ceviche. Ambos restaurantes ofrecerán experiencias inmersivas, sabrosas y llenas de energía que rinden homenaje a la cultura vibrante del Perú. Este domingo 27 de julio, Mission Ceviche (UES: 1400 2nd Ave e Union Square: 7 E 17th St) encenderá la fiesta en ambos locales. Comience con ritmos latinos de Erni Lu (UES 12?1PM | Union Square 2?3PM), acompañados de un menú brunch lleno de sabores costeros modernos. Luego, sumérjase en la cultura del pisco con una masterclass interactiva donde aprenderá a preparar y degustar tres versiones del emblemático pisco sour (clase de 1 a 3 pm) en la barra. Más información: https://missionceviche.com.

Foto: Mission Ceviche

Mientras que Artesano (90 Chambers St, Tribeca) tendrá una celebración de cuatro días dedicada a la diversidad culinaria del Perú. Del 25 al 28 de julio, descubra una serie de platos especiales inspirados en tres regiones emblemáticas: la selva, la sierra y la costa. El gran final llega el lunes 28 de julio con Sabores del Perú, una cena de tres tiempos donde destacan ingredientes auténticos y técnicas tradicionales en un formato elegante, acompañado de música en vivo y una fiesta posterior a partir de las 10 pm. Reservaciones en: https://artesanorestaurant.com/.

Foto: Artesano

Paramount+ Movie Nights en Bryant Park presenta “Pulp Fiction”

Este lunes 28 de julio, un clásico de culto se estrena en el césped? Paramount+ Movie Nights en Bryant Park presenta “Pulp Fiction” de Quentin Tarantino. Desde la famosa escena de baile de Vincent y Mia hasta el inolvidable enfrentamiento en la cafetería, la película sigue impactando 30 años después, y no hay mejor lugar para revivirla que en el césped de Bryant Park, rodeado de otros cinéfilos. El césped abre a las 5 pm, lo que brinda a los cinéfilos la oportunidad de disfrutar de una deliciosa comida en los puestos de la Feria de la Calle Hester, bebidas de Stout y acomodarse antes de que comience la película a las 8 pm. Más información en: https://bryantpark.org/activities/movie-nights.

Foto: Jon-Simon

Regresa el ‘BAAND Together Dance Festival’

Celebre el quinto aniversario del BAAND Together Dance Festival, el cual reunirá una vez más a cinco de las compañías de danza más emblemáticas de la ciudad de Nueva York: Ballet Hispánico, Alvin Ailey American Dance Theater, American Ballet Theatre, New York City Ballet y Dance Theatre of Harlem. Desde el martes 29 de julio al sábado 2 de agosto, disfrute de esta oportunidad única de experimentar una programación de lo mejor de la danza, curada en colaboración por los directores artísticos de cada compañía, incluidos los favoritos de cada uno de sus repertorios. En el David H. Koch Theater del Lincoln Center (20 Lincoln Center Plaza). Gratis. A las 7:30 pm (sábado 2 de agosto a las 4:00 pm). Más información:https://www.lincolncenter.org.

Foto: Laura Fuchs, Dario Calmese, Karolina Kuras, Erin Baiano, Alexandra Hutchinson

Noche Flamenca en el Teatro Joyce

Noche Flamenca, la compañía fundada y dirigida por el director artístico y coreógrafo Martín Santangelo y la bailarina Soledad Barrio, presenta su nueva obra “Legacy of Our Dreams”, en The Joyce Theater (175 8th Avenue) para su estreno mundial, desde el martes 29 de julio al domingo 10 de agosto. Este espectáculo encuentra a Santangelo, Barrio y la compañía explorando la obra del legendario artista Francisco de Goya, con una pieza que examina sueños que son a la vez pesadillas y esperanzadores. La obra reflexiona sobre el paso del tiempo, la juventud que se desvanece y la fuerza que da la edad. Para más información y boletos, visite:www.Joyce.org o llame al 212.242.0800.

Foto: Cortesía Noche Flamenca

Arranca la Semana de los Restaurantes Verano 2025

New York City Tourism + Conventions anunció el comienzo de la NYC Restaurant Week Verano 2025, que tendrá lugar desde ya hasta el domingo 17 de agosto. Este programa, que se celebra dos veces al año, ofrece a los comensales la oportunidad de disfrutar de casi 600 restaurantes distribuidos en los cinco condados, representando más de 50 estilos de cocina en más de 70 vecindarios, a precios accesibles. Los restaurantes participantes ofrecerán menús prix-fixe (a precio fijo) que incluyen almuerzo de dos tiempos y/o cena de tres tiempos, con platos clásicos, favoritos y nuevas propuestas. Los precios por comida son de $30, $45 o $60, según el restaurante. Más información y reservaciones, a través del sitio nyctourism.com/restaurantweek.