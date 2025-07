¿Broma o venganza? Publicó el número de su exnovio en varios servicios y ahora le llegan cientos de WhatsApp

Una joven llamada Marta buscaba alquilar un departamento en Alejandro Korn, una localidad de Argentina. Como suele hacerse, vio un número publicado en un supuesto anuncio y decidió escribir por WhatsApp. Envió un mensaje breve y directo: “Hola, estoy buscando alquiler por Alejandro Korn para una persona sola, sin hijos ni mascotas”.

Lo que no imaginaba era la respuesta que recibiría. Una hora después, el receptor del mensaje le envió un audio cargado de desconcierto: “¿Alquiler estás buscando? ¿Yo qué tengo que ver? Yo no alquilo nada, te mandaron cualquier número”.

La conversación, lejos de quedarse en privado, se viralizó rápidamente en TikTok, donde Marta compartió la historia en su cuenta (@martigil2_).

Al joven le llegaban todo tipo de preguntas y solicitudes

Y es que lo que parecía un error puntual se convirtió en un caos para el chico. Tras recibir el primer mensaje de Marta, comenzó a recibir decenas más. La mayoría eran personas interesadas en servicios que él no ofrecía: desde alquileres, hasta pedidos de tortas o mascotas.

“Todo el día me estuvieron mandando mensajes… gente que no conozco. Uno me pidió un atmosférico, otro me pidió una torta. Después me llamó una chica y me preguntó si tenía perritos”, relató el joven, claramente frustrado y confundido.

Según contó en varios audios de WhatsApp, no entendía qué estaba pasando ni por qué su número estaba circulando entre tantos desconocidos.

La respuesta a todo: una broma o venganza de su exnovia

La explicación detrás de la avalancha de mensajes llegó cuando una de las personas interesadas en mascotas le dijo de dónde había sacado su contacto. Allí comenzó a atar cabos. “Me di cuenta de que fue una exnovia mía que me está haciendo esa maldad”, contó.

La mujer habría publicado su número en diferentes sitios y servicios falsos, como supuestas ofertas de alquiler, tortas, y hasta adopción de mascotas, provocando que decenas de desconocidos le escribieran o lo llamaran por WhatsApp a lo largo del día.

Más allá del tono gracioso con el que se viralizó el caso, el hecho pone en evidencia una forma de venganza digital que puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza para quien la sufre. Usar los datos de otra persona para generar confusión o saturarla de mensajes no solo es una falta de respeto: puede rozar los límites de lo legal.