Tensión en Hoy Día: Clovis encara a Aleska Génesis

Desde que anunciaron que Aleska Génesis estaría en Hoy Día muchos pensaban cómo reaccionaría su ex Clovis Nienow, quien forma parte del programa de la cadena de televisión Telemundo.

Pasaron varios días y muchos hablaban de cómo el actor y presentador mexicano se mostraba tenso con la presencia de la modelo venezolana. Sin embargo, no había ocurrido mayor cosa que algún gesto hasta este jueves, cuando los exhabitantes de La Casa de los Famosos 4 tuvieron un encontronazo.

Todo ocurrió en un debate en el que Aleska Génesis le preguntó a la experta invitada: “Por ejemplo cuando pasa ya cierto tiempo, más de seis mes, y tienes que compartir trabajo con tu ex y ese ex te esquiva y no te saluda, ¿qué significa?”.

Clovis intervino poco después y afirmó: “Te esquiva porque, a ver, yo sé que ella lo dice por mí, pero yo estoy aquí con un trato cordial. Tú me bloqueaste en redes sociales, pero yo te bloqueo de mi vida porque no quiero tener nada contigo”.

Tenso momento entre Clovis y Aleska en Hoy Día

La modelo dijo que eso fue hace tiempo y que ya desbloqueó a su exnovio.

Sin embargo, el mexicano insistió: “Pero yo en estos momentos no quiero tener ningún tipo de relación contigo y por eso te trato con respeto y con cariño”.

Aleska dijo que a ella al menos le parecería bien que él le diera unos buenos días, algo que Clovis asegura que hace, pero ella siente que podría ser mejor. “A veces sí he sentido como esa tensión de que me ves y te volteas. Yo sí quisiera que por ejemplo, ya que tuvimos una relación bonita, podamos compartir en un equipo de trabajo, en un ambiente laboral”, dijo la creadora de contenido.

Esta situación demuestra que las cosas entre la expareja no terminaron nada bien y que unirlos en Hoy Día ha sido algo bien incómodo, sobre todo para Clovis Nienow.

