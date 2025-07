Wendy Guevara habla sobre su miedo tras un robo y la amenaza a su privacidad

Wendy Guevara sostuvo un nuevo encuentro con los medios de comunicación y se sinceró sobre un nuevo miedo que está atravesando: hace semanas, ella y sus amigas sufrieron un robo. Ahora teme que algunas de sus fotos íntimas comiencen a ser exhibidas en las distintas plataformas. La situación surge porque ella sigue recibiendo llamadas de los delincuentes que actuaron en su contra.

“La gente mala no se tienta el corazón y la verdad es que si me estoy restringiendo de lo que hago, no digo cómo estoy y cosas así. Uno tiene en su galería fotitos, videitos, pues ya saben. Yo soy puerquita, ya saben que lo he platicado toda mi vida, me gusta, me grabo con uno, con otro, así pasa, violan tu privacidad”, añadió en el encuentro con los reporteros.

La presentadora de televisión aclaró que no tendría vergüenza si el material llegara a ser divulgado, pues aseguró que en el dispositivo tenía buen contenido. Sin embargo, la mexicana mencionó que se trata del derecho a tener privacidad y que ella podría estar a punto de perderla tras haber sido víctima de un robo cuando estaba en el coche con sus amigas.

“A mí no me da pena nada; mejor si me ven por ahí o hacen algo con eso, ustedes lo disfrutan. Ya saben que todo el mundo lo hacemos, pero a pocas les violan la privacidad. Yo no tengo miserias que mostrar; muestro cosas buenas“, explicó.

Guevara, quien está a punto de comenzar su trabajo en la pre y postgala de “La Casa de los Famosos México” el próximo 27 de julio, añadió que el tema de la seguridad y protección es algo que aparentemente estaría ausente en el país, según su criterio. Por ello, tuvo que tomar medidas y contratar a unos escoltas para que la protejan, después de la amarga experiencia que tuvo y que aún podría generarle consecuencias.

“Aquí en Ciudad de México estoy ahorita con seguridad y todo eso, pero como inicio ya trabajando, vamos a tener a personas que nos cuiden. Han hablado con mis amigas las personas y todo eso; no quisiera tocar mucho ese tema porque la gente es bien mala”, se sinceró sobre su situación en la nación.

