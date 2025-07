Inter Miami confirmó la llegada de Rodrigo De Paul con un ingenioso video

La espera terminó y Rodrigo de Paul finalmente se convirtió en nuevo jugador del estadounidense Inter Miami, por lo que a partir de la actual temporada compartirá vestuario cotidianamente con su amigo y compatriota Lionel Messi. Para recibirlo, el club publicó un ingenioso video.

De apenas unos segundos de duración, la institución de la cual es accionista minoritario el inglés David Beckham generó la imagen de un botón -de aquellos que se utilizan para encender vehículos- con las iniciales del jugador (RDP) y la leyenda “engine start”, es decir, “inicio de motor” en inglés. La frase hace alusión a su apodo, “el motorcito”.

Una vez prendido, de fondo comienza a sonar con fuerza el sonido de un motor. La publicación fue compartida por el volante surgido en Racing en su cuenta de Instagram.

Quiere competir con el Inter Miami

“Lo que me trae al Inter Miami es el deseo de competir, ganar títulos y escribir páginas en la historia del club”, dijo De Paul en declaraciones el sitio oficial del Inter.

“Es un club que se perfila para ser grande, con una larga trayectoria, para que mucha gente siga a este increíble equipo”, agregó el volante surgido en Racing, que será presentado formalmente el sábado en la previa del partido ante Cincinnati en el Chase Center.

Por su parte, David Beckham, copropietario del Inter Miami se expresó acerca del arribo del nuevo socio de Lionel Messi: “Rodrigo es un jugador que he admirado durante muchos años. Como líder, ha aportado muchísimo a los equipos en los que ha jugado, especialmente a su selección nacional, Argentina. Aporta experiencia, pasión y calidad a nuestro equipo y a nuestra ciudad. Me entusiasma dar la bienvenida a otro jugador campeón del mundo, no solo al Inter Miami, sino también a la MLS”.

El “guardaespaldas” de Messi en Miami

El recorrido de De Paul hasta este punto ha sido extenso y marcado por hitos relevantes. Formado en Racing Club, el mediocampista emigró al Valencia hace más de diez años, regresó brevemente a Avellaneda y luego dio el salto definitivo a Europa en 2016 con el Udinese.

Su rendimiento en la Serie A lo catapultó a la selección argentina, donde se consolidó como una pieza fundamental en la renovación liderada por Lionel Scaloni. En el combinado nacional albiceleste, De Paul se transformó en el “guardaespaldas” de Lionel Messi y en uno de los motores del equipo, contribuyendo a la obtención de cuatro títulos: dos Copas América, el Mundial de Qatar 2022 y la Finalíssima.

El traspaso al Inter Miami no solo significa un cambio de club, sino también la continuidad de la sociedad futbolística entre Messi y De Paul, cuya química ha sido determinante en los éxitos recientes de la selección argentina.

El mediocampista se unirá a un plantel que ya cuenta con una fuerte presencia argentina, encabezada por el entrenador Javier Mascherano y jugadores como Gonzalo Luján, Tomás Avilés, Tadeo Allende, Baltasar Rodríguez, Oscar Ustari, Marcelo Weigandt y Federico Redondo.

Aterriza otro campeón del mundo a Miami. Bienvenido, Rodri! 🇦🇷🤩



