Total confianza: Ryan García asegura que noqueará a Manny Pacquiao

El boxeador mexicoamericano y quien trata de poder regresar a la élite de su división tras un año de sanción, Ryan Garcia, se mostró confiado de poder derrotar e incluso noquear al histórico campeón mundial filipino, Manny Pacquiao, quien regresó a los cuadriláteros tras cuatro años de ausencia y lo hizo con un impresionante enfrentamiento ante Mario Barrios para luchar por el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Estas declaraciones las realizó el peleador durante una entrevista ofrecida para The Ring, donde aseguró que él tiene todo lo necesario para poder noquear a Pacquiao tal y como lo hizo Juan Manuel Márquez en su momento; esto coloca al filipino en la lista de peleadores a los que quiere enfrentarse ‘KingRy’ en su intento de poder conseguir triunfos que lo posiciones nuevamente en la lucha por un título de campeón.

“Ha tenido éxito con su estilo, pero hay posibilidades de errores y de que yo conecte cuando él entre. Sé que le causaría muchos problemas a Pacquiao, lo dominaría, aprovecharía los errores de Manny mejor que otros. Lo noquearía como Juan Manuel Márquez, con todo el respeto a la leyenda Manny”, expresó.

Óscar de la Hoya habla sobre la actualidad de Ryan García. Crédito: Ringo H.W. Chiu | AP

García surge como uno de los principales aspirantes a un duelo después del empate mayoritario que sufrió el asiático ante Mario Barrios el pasado 19 de julio en la ciudad de Las Vegas, aunque esto es algo que hasta ahora no ha tocado el peleador y su equipo debido a que apenas se están recuperando del enfrentamiento para tomar decisiones sobre su futuro.

“Llevo tiempo interesado en pelear con el legendario Manny Pacquiao. Es algo con lo que uno sueña. Hubo conversaciones para que peleáramos, pero luego se frustró. Hay antecedentes. Siempre estoy listo para el reto. Mentiría si dijera que no me interesa. Si Manny quiere pelear, vamos a hacerlo”, detalló.

“Soy un peleador muy diferente a Barrios, y los estilos hacen las peleas. Barrios no es un nombre famoso, pero Manny creía que podía vencerlo y por eso aceptó la pelea. El estilo de Manny encaja a la perfección con el mío. Soy un excelente contragolpeador. Pacquiao lo sabe y por eso la mayoría de las veces no me menciona como alguien con quien querría pelear. Y sabe que tengo un gancho de izquierda rápido”, concluyó Ryan García en sus declaraciones.

Sigue leyendo:

–Excampeón mundial defiende a Manny Pacquiao tras su derrota ante Barrios

–Pitbull Cruz quiere enfrentarse contra Subriel Matías en su próximo combate

–Keylor Navas ofrece su apoyo a Rodrigo Parra tras su llegada a Pumas de la UNAM