Venezolano denunció que sufrió abuso en el Cecot: “Me obligaron a hacer sexo oral”

El joven venezolano Andry Hernández, uno de los más de 250 migrantes deportados desde Estados Unidos y recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador, rompió el silencio sobre los abusos que asegura haber sufrido durante su detención.

En declaraciones a Univisión, relató que fue víctima de violación y tortura psicológica, tras ser aislado en una celda conocida como La Isla. “Me obligaron a hacerle sexo oral a uno de los oficiales. Eran tres, encapuchados, uniformados. Tocaron mis partes íntimas y mi integridad quedó por el suelo”.

A Hernández lo detuvieron cuando se presentó en agosto de 2024 a una cita de asilo con CBP One y posteriormente lo deportaron al país centroamericano.

El maquillador, abiertamente homosexual, afirmó que fue separado del resto de los reclusos y encerrado en la celda de aislamiento sin luz, con solo una pila de agua, un sanitario y una plancha de cemento como cama.

“Yo no oculto mi identidad. Pero un día yo me estaba duchando. Me estaba bañando agachadito y me descubren. Me llevaron a la celda de castigo. Y son celdas supremamente oscuras. Unas celdas de 3×3”, denunció.

Andry Hernández fue recibido por su familia en Venezuela. Foto: Ariana Cubillos / AP

Hernández aseguró que todos los migrantes enfrentaron condiciones inhumanas.

“Los 250 sufrimos agresiones, torturas físicas y psicológicas. Y hoy en día todos estamos pagando un alto precio”, dijo.

Aun así, expresó su compromiso de seguir luchando por los derechos de las personas LGBTIQ+ en Venezuela, país al que fue repatriado tras su liberación la semana pasada.

“Vamos a denunciar al presidente Nayib Bukele. No pueden quedar impunes estos crímenes. Ya hablé con el gobierno venezolano y mis abogadas en Estados Unidos están procediendo legalmente”, aseguró.

Investigación contra Nayib Bukele

El caso de Andry Hernández se suma a otros testimonios presentados por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien anunció el inicio de una investigación penal contra Bukele y altos funcionarios salvadoreños por presuntas violaciones a los derechos humanos, tortura y desaparición forzada.

El migrante junto a sus padres tras llegar a su hogar en Táchira. Foto: Ariana Cubillos / AP

El Ministerio Público señaló que el caso se llevará a instancias internacionales, como la Corte Penal Internacional, basándose en tratados como la Convención contra la Tortura y el Estatuto de Roma.

Desde Caracas, Nicolás Maduro y otras autoridades aseguraron sin pruebas que varios migrantes fueron disparados con perdigones antes de abordar el vuelo de regreso y que uno de los liberados perdió un riñón por las golpizas recibidas.

Hernández, hoy en libertad, aseguró que su objetivo es sanar, trabajar y seguir defendiendo su verdad. “Papá Dios nos dio otra oportunidad para renacer. No quiero venganza, quiero justicia”, dijo.

Sigue leyendo:

• Migrante venezolano enviado a CECOT demanda al gobierno de Trump

• Hispano liberado de cárcel en El Salvador pide “castigo” para Bukele y Trump

• Bukele responde con sarcasmo a Hunter Biden: “¿Está inhalando leche en polvo?”