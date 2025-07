(Video) Careo público entre Trump y presidente de Reserva Federal (Fed) por “sobrecoste” para renovaciones de sede

NUEVA YORK – En medio de una visita para revisar los trabajos de renovación de la sede de la Reserva Federal (Fed), el director del banco central de Estados Unidos, Jerome Powell, disputó la cifra brindada por el presidente Donald Trump sobre el costo del proyecto.

Básicamente, Trump fue corregido ayer por Powell, pero el presidente no se quedó callado.

“Parece que son unos $3,100 millones, subió un poco o mucho”, expuso Trump ante medios de prensa.

En ese momento, se vio a Powell rechazar la cifra con un movimiento de cabeza.

Trump continuó: “Así que el 2.7 es ahora 3.1”.

En ese punto, Powell replicó: “Yo no estoy al tanto de eso”.

“Acaba de salir”, añadió el presidente.

“Yo no he escuchado eso de nadie de la Fed”, insistió Powell.

“Acaba de salir”, repite el primer mandatario de EE.UU. mientras le pasa un papel al encargado de la Reserva Federal.

“Nuestras notas también dicen que es, aproximadamente, 3.1”, continuó Trump.

“¿Esto viene de nosotros?”, cuestionó Powell.

“Sí, no sé quién hizo eso”, respondió el republicano.

“Estás incluyendo la renovación del Martin. Estás añadiendo un tercer edificio, eso es lo que es. Es un tercer edificio”, especificó el banquero.

“Es un edificio que ha sido construido”, planteó el presidente.

Según Powell, el cálculo de Trump no era correcto porque incluyó un edificio finalizado hace cinco años que no forma parte del proyecto actual que terminaría de construirse en 2027.

“Se terminó de construir hace cinco años. Terminamos Martin hace cinco años”, recalcó Powell.

Trump agregó: “Es parte del trabajo general”.

Powell ha sido criticado por el alto costo de las renovaciones que se estiman en $2,500 millones. Trump es uno de los que ha cuestionado la inversión.

De hecho, en medio del recorrido, Trump afirmó que el costo del proyecto se había salido de control y que era una pena.

“Nosotros vamos a mirar esto. Vamos a ver qué está pasando…”, afirmó el presidente.

“¿Vislumbras algún costo adicional por encima de los presupuestos?”, le preguntó a Powell.

“No espero, no, pero estamos listos para eso. Tenemos un poco de reserva (de dinero) que podemos utilizar, pero no, no esperamos”, respondió el jefe de la Fed.

Este tema no es el único que enfrenta a ambos líderes.

En múltiples ocasiones, el presidente ha cuestionado la gestión de Powell principalmente por su resistencia a bajar las tasas de interés; incluso ha pedido su renuncia.

Esta semana, el secretario del Departamento del Tesoro, Scott Bessent, dijo en entrevista y por redes sociales que la Fed debe evaluar de manera integral sus funciones no monetarias, ya que las mismas han crecido más allá de su mandato original.

Bessent anticipó una “deriva institucional” que llevaría al banco central a desempeñar labores que atentan contra su credibilidad y autonomía.

“La conducción de la política monetaria por parte de la Fed es una joya que debe ser protegida. Su independencia ha sido clave para la estabilidad y el crecimiento económico de Estados Unidos“, dijo el secretario según un reporte de Efe.

La semana pasada, Trump dejó entrever que podría destituir a Powell, precisamente, bajo el argumento del supuesto sobrecosto en las renovaciones en la sede de la Fed.

Trump compartió, a principios de mes, en su red Truth Social, un artículo sobre el director de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda, Bill Pulte, en el que este pide Congreso investigar a Powell ante señalamientos de que un reciente testimonio sobre las renovaciones ante el Senado fue “engañoso”.

Powell ha insistido en que los arreglos estructurales se han ajustado al presupuesto aprobado y no incluyen los lujos que alega Trump y otros líderes republicanos.

