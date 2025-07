Cristina Porta dice que no le interesa reconciliarse con Aleska

Cristina Porta fue invitada a La Mesa Caliente y habló de cómo ignoró a Aleska Génesis en el programa Hoy Día, de la cadena de televisión Telemundo.

“No la vi, vi a Chiky, vi a Clovis tan guapo y a ella no la vi”, dijo la periodista española, quien participa en el programa ‘Top Chef VIP 4’.

Verónica Bastos, luego de esto, le comentó: “Yo sé de muy buena fuente que Aleska quería platicar contigo, quería tener un encuentro contigo y poder conversar contigo sobre esta situación y tú no aceptaste, ¿por qué no aceptaste estar en un mismo set con Aleska?”.

Ante la pregunta, Cristina Porta respondió que no le interesa compartir con la modelo venezolana. “Yo ya perdoné una vez y me equivoqué, no siempre se tiene que perdonar. Yo ya no tengo nada que ver con esa persona y voy a repetir las palabras de Clovis: bloqueada de mi vida”.

En la entrevista en La Mesa Caliente también le mostraron unas declaraciones de Paulo Quevedo, quien hablaba del intento de romance que hubo entre ellos.

La española fue nuevamente tajante y contestó: “Otro que tampoco recuerdo, sinceramente, es que me parece tan patético que una persona no puede nombrar a la otra. Me llamo Cristina Porta, ya pasó en el reality, que hablaban de mí, pero no me nombraban, pero nada, todo el mundo tiene errores en el pasado, son televisivos los míos, pero ahora me estoy portando mucho mejor”.

Varios televidentes han reaccionado a estas declaraciones de la creadora de contenido. Algunos mensajes que dejaron en el canal de YouTube del programa fueron: “Cristina si está en la tierra, Cristina y Ariadna mujeres talentosas e inteligentes además de hermosas”, “Qué clase que tiene Cristina”.

