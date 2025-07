Maribel Guardia revela cómo el dolor de perder a su hijo transformó su esencia

Maribel Guardia tuvo un solo hijo y se trata de Julián Figueroa, quien falleció en abril de 2023. Desde entonces, el dolor y sufrimiento no han estado alejados de su vida, ya que lo extraña demasiado. En “Netas Divinas” ofreció una entrevista y compartió detalles de uno de los momentos más complejos para ella. Además, la actriz siente que, después de eso, su apariencia física cambió negativamente, reflejándolo como una de las etapas que ha atravesado desde entonces.

“Sí, cuando lo de mi hijo, yo me veía en el espejo y sentí que perdí el brillo de los ojos. Yo le decía: ‘Hijo, no tienes vergüenza, te vas, me dejas sola y te llevas mi brillo’. Me cayeron como 10 años encima. Pasas por muchas etapas con esto de la pérdida, tan terrible que sientes como que un rayo te parte”, mencionó en el programa de televisión.

A pesar de que ha transcurrido mucho tiempo en su posición de madre, el dolor sigue intacto y a Maribel jamás se le ocurrió tener que atravesar una situación así. Además, destacó que siempre salía a trabajar y pensaba en que tenía que darle lo mejor a Figueroa, sin importar todos los sacrificios que debía hacer.

“Yo nunca me imaginé perder un hijo, porque aparte, todo lo que haces es por ellos. Yo me acuerdo de que trabajaba pensando en que lo que tuviera era para dárselo a Julián. A veces trabajas tanto y de un momento a otro te cambia la jugada total y absolutamente”, añadió.

Guardia en diversas ocasiones ha dicho que su hijo se le ha manifestado y que incluso ha hablado con él; en “Netas Divinas” narró cómo fue el momento en que él no tenía ni 15 días de haber fallecido. A pesar de la situación, la actriz intenta siempre mostrar una sonrisa a los medios de comunicación, aunque el dolor permanezca intacto.

“¡Claro! Más allá de eso. Cuando estaba en el rezo de Julián, lo recé por 9 días, me conecté completamente, me metí en un canal de luz brillante, increíble, lo vi con una luz, con una sonrisa y felicidad, como nunca lo había visto (…) no es un sentimiento que conozcamos los seres humanos, es más allá de la felicidad, paz, amor, euforia, plenitud”, añadió.

