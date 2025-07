Esposo de Maribel Guardia muestra su título tras difamaciones de un periodista

Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, ofreció declaraciones al programa “Sale el sol” y aclaró que quienes deberían hablar de él son solo aquellas personas cercanas, como su esposa, sobrinas, hermanas, y recordó cuando Julián Figueroa le escribía cosas maravillosas que vivieron antes de su fallecimiento, por lo cual sigue sin entender las declaraciones en su contra.

Sin embargo, la tarde del pasado martes se vio en la obligación de mostrar la foto de su título universitario, ya que asegura que lo están difamando sobre su profesión. Aunque destacó que ese tipo de cosas no le gustan, no tuvo otra opción. La situación se estaría registrando por las declaraciones que constantemente hace el periodista Gustavo Adolfo Infante, y sería a él a quien demostraría que en efecto está graduado.

Chacón no se siente cómodo con lo que hizo, pero las constantes opiniones sobre su profesión no dejan de formar parte de los titulares del mundo del entretenimiento. Y aunque había preferido mantenerse en un perfil bajo, parece que su paciencia llegó a un límite: “Me da mucha pena tener que mostrar esto, y ofrezco una disculpa por hacerlo. Quienes me conocen saben que nunca he presumido grados académicos; para todos he sido siempre simplemente Marco, sin títulos ni etiquetas”, dijo.

“Sin embargo, el mismo personaje que a diario me calumnia ahora ha decidido decir que no soy doctor en Derecho. He tenido paciencia con muchas de sus mentiras, pero, además del daño constante a mi persona, ahora parece empeñado en destruir también mi trayectoria profesional. ‘Piensa el león que todos son de su condición'” le respondió al reportero.

Maribel también declaró en dicho programa y destacó que no procederá legalmente debido a que tiene otras ocupaciones. Mientras tanto, Marco pidió paciencia en medio de la incómoda situación de difamación que se ha venido registrando en su contra desde que inició todo el proceso legal con Imelda Tuñón desde el mes de enero.

“Ruego a Dios que nos dé más paciencia para soportar los embates de los envidiosos y cobardes que creen que el poder de un micrófono les da licencia de corso para destruir, difamar, calumniar, amenazar e infamar con total impunidad. Un abrazo a todos”, finalizó diciendo en su comunicado.

Sigue leyendo:

· Maribel Guardia defiende a su hijo tras críticas de Imelda Tuñón

· Maribel Guardia aclara situación legal y desautoriza a un abogado

· Maribel Guardia aclara los rumores sobre la custodia de su nieto