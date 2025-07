Maribel Guardia responde a Imelda Tuñón: Julián Figueroa “no olía mal” al morir

Maribel Guardia sostuvo un encuentro con los medios de comunicación y abordó un tema sobre su hijo Julián Figueroa, debido a que su viuda, Imelda Tuñón, ofreció declaraciones sobre el estado en el que habría sido encontrado después de muerto. Mencionó que quedó un olor “feo” y su madre desmintió que el cantante haya sido hallado en estado de descomposición.

“Julián murió, sí, murió del corazón… tenía problemas con las adicciones… Julián siempre le tuvo mucho miedo a la muerte, hablaba mucho de eso porque le tenía pavor. Julián, cuando murió, estaba con sus ojitos cerrados, en paz, con la piernita cruzada y no olía mal“, agregó frente a los reporteros.

La actriz y cantante explicó que se siente incómoda por las declaraciones que continúan en contra de su hijo, y una de ellas proviene de Imelda, quien no deja de ofrecer detalles incluso después de dos años de su partida física. A su vez, manifestó que no le parece justo que sigan hablando de alguien que no puede expresarse sobre cualquier tema en el que lo pudiesen vincular.

“Mi hijo ya está con Dios. Me duele que ya no está para defenderse porque sí, varios comentarios no son como fueron. Eso que cuenta, yo no estaba en la casa, estaba sola; mi sobrina estaba conmigo en el teatro y mi marido estaba en Costa Rica desde hacía tres días”, dijo durante la conversación que tuvo con la prensa sobre las palabras de Tuñón que no dejan de viralizarse.

¿Qué dijo Imelda Tuñón sobre Julián Figueroa?

La viuda de Julián Figueroa fue invitada a un programa y ofreció varios detalles sobre la partida física de él. Una de las cosas que más llamó la atención fue el hecho de cómo se refirió a él por cómo aparentemente habría estado oliendo en el momento en que fueron a retirar el cuerpo de la casa. Sus declaraciones fueron hechas sin pensar en el daño que le podría generar a los parientes directos del hijo de Joan Sebastian.

“La gente no se imagina… es un olor que se queda impregnado para siempre. Es como cuando alguien me menciona ‘café’ (y tú lo recuerdas). Así yo recuerdo ese olor (cuando me hablan de eso). Es muy feo”, dijo en el espacio “Sin vergüenza”.

