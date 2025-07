Danna hace historia al presentarse en ‘Jimmy Kimmel Live’ con su tema ‘KHE CALOR’

La cantante Danna se convirtió en la primera intérprete femenina mexicana de pop en presentarse en ‘Jimmy Kimmel Live’, uno de los late shows más icónicos y vistos de la televisión estadounidense. Y lo hizo en grande.

Vestida con un outfit vaquero, acompañada por cuatro bailarines y un escenario que simulaba un desierto, con silla de montar incluida, Danna encendió la noche con su nuevo sencillo “KHE CALOR”, lanzado apenas el pasado 17 de julio. Todo fue un espectáculo cuidadosamente armado con estilo y actitud.

“Anoche debutamos en @jimmykimmellive con ‘KHE CALOR’ y sigo procesando lo icónico que fue!!! omgggg este performance me lo soñé mucho tiempo!!!!!!! k fuckinnn hot!!!! THANK YOU!!! Gracias equipo, we fuckin did it!!!!”, escribió la intérprete para expresar su emoción, al pie de una serie de fotos donde se ven algunos de los momentos de su paso por el programa.

Según su equipo, esta presentación representa “la consolidación de Danna en un panorama musical internacional más abierto y diverso”.

“‘KHE CALOR’ marca un nuevo capítulo en la trayectoria de Danna, quien sigue apostando por un sonido atrevido y moderno sin perder su esencia dentro del pop latino“, señala el comunicado.

Y es que “KHE CALOR” no es cualquier canción. El tema marca un nuevo capítulo en la carrera de Danna, quien ha dejado claro que el pop puede ser provocador, moderno y aun así mantener raíces latinas.

El track está lleno de ritmo, sensualidad y frases que se te quedan en la cabeza, todo eso envuelto en una producción que no le pide nada a nadie.

La actuación también fue celebrada por colegas y celebridades como Manolo Caro, Karla Souza y su pareja, el cantante Alex Hoyer.

“Qué orgulloso estoy de ti, como siempre brillando en donde te pares. Muchas felicidades reina“, comentó Hoyer.

Con este logro, Danna se suma a una selecta lista de talentos mexicanos que han brillado en ‘Jimmy Kimmel Live’, como Natanael Cano, Pepe Aguilar y Diego Luna, reafirmando el poder y la presencia de México en la música y el entretenimiento global.

Así que si aún no has visto la presentación de Danna, aquí te dejamos el video de su presentación para que lo disfrutes.

