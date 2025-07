Columna de la Dra. Nancy Alvarez: Que los problemas de dinero no rompan su pareja

¿Cómo conseguir que los problemas de dinero no rompan una pareja? Hay que tener sumo cuidado, porque cuando hay problemas así, la gente se pone violenta, rabiosa, con miedos y más sensible. Sobre todo, empiezan a culparse: “tú no ganas bastante en el trabajo”, o “tú gastas mucho”.

No hay que evitar la crítica, pero tampoco tener conductas negativas, porque harán crecer los problemas del dinero. Sí, hay temas serios, como una pareja sumamente gastadora. Hay personas que gastan y gastan todos los días. Son adictas. Entonces, tendrán líos con cualquier pareja. Si el otro ve este despilfarro, lógicamente lo afecta. Si usted gasta dinero y el otro no, alguno tendrá que pagar las cuentas.

O sea, si hay un problema con el manejo de dinero en uno de los dos, ambos deben buscar ayuda profesional, porque eso normalmente viene de casa, de la infancia y la adolescencia. O gastar dinero también puede ser una forma de llenar un vacío emocional. Si la cuestión no se resuelve, usted terminará en quiebra o en divorcio.

Si hay despilfarro por parte de un miembro de la pareja, el otro se va a quedar sin dinero. Esa es una relación de injusticia. Si la pareja no se arregla, usted vivirá peleando o intentando que el otro cambie. Eso, además de implementar “estrategias” que no son buenas, como esconderle el dinero al otro. No, los problemas hay que enfrentarlos.

Si usted la/lo ama, tiene que buscar ayuda para poder mantener la pareja unida. Además, situaciones como éstas conducen a cosas terribles, como llegar a viejos y no tener ni un centavo, o no poder ser responsable con sus hijos.

Nadie tiene derecho a afectar así a la gente que ama. Si usted tiene este tipo de problema, busque ayuda, acuda inmediatamente a terapia.

Nos juntamos en pareja para aprender y, sobre todo, para crecer. La pareja nos muestra, quiera o no, las cosas que arrastramos de nuestra familia. Y de ahí viene la discusión. Sin embargo, yo nunca vi eso en casa, porque mamá y papá no eran así. No tenemos que repetir las cosas negativas de la familia. La pareja es un ambiente, un espacio para superar los problemas y ser mejores personas.

