De TikTok a la taza: El boom del matcha amenaza con dejarte sin tu bebida

El té matcha es un alimento funcional que ha ganado popularidad no solo por sus beneficios nutricionales, sino por su atractivo estético aprovechado por los influencers que inundan las redes sociales con diferentes tipos de receta. Y es que la popularidad del té matcha se ha convertido en la razón de la escasez del producto en Japón.

Hay varios factores que han influido en la popularidad del té macha que van desde el uso de redes sociales como TikTok donde el té matcha sea viralizado en varias oportunidades, el más reciente fue la receta del té matcha nube; hasta el auge de los visitantes extranjeros en Japón, ya que solo en 2024 recibieron casi 37 millones de turistas internacionales rompiendo el récord de 32 millones de turistas en 2019.

Lo cierto es que estos factores han influido en el consumo del té macha en el mundo, convirtiéndolo en un boom que afecta la distribución del producto, al punto que a finales del 2024 a las empresas más reconocidas del rubro Ippodo y Marukyu Koyamaen, limitaron la venta del té matcha por razones de escasez de suministros.

¿Qué tiene de especial el té macha?

El té matcha concentra un gran poder antioxidante. Crédito: Shutterstock

El origen del té macha se remonta hace siglos a China, aunque su uso se extendió en Japón, donde forma parte de la cultura de este país. Se labora con hojas de camellia sinensis, las mismas que se utilizan para preparar el té verde, el té negro, el té blanco y más.

Lo que hace al té macha especial es la manera como se procesa, ya que es laborioso, puesto que se elabora con hojas sombreadas que se cosechan, se cuecen al vapor, se secan y luego se muelen hasta obtener un polvo fino, de color verde brillante, con un sabor característico.

Además, posee una alta concentración de biocompuestos y antioxidantes, que son beneficiosas para las células del cuerpo, según un estudio publicado por el Journal of the American College of Nutrition.

A finales de 2024, la prensa local hizo referencia a que los reportes oficiales indican que la principal cosecha se recoge entre abril y mayo, y comenzó a escasear al cierre del año.

La creciente demanda del té matcha ha obligado a los expertos a hacer estimaciones del mercado, según Forbes, para el 2028 se estima que el mercado del té se estará alrededor de los 5,000 millones de dólares. Un crecimiento significativo tomando en cuenta que representa 10% más que en 2023.

Mientras que el ministerio de Agricultura de Japón informó que de 2014 a la actualidad la producción se ha incrementado en 2,5 veces más, según reporte de Time.

En 2025 en la producción de este popular té se vio afectada por factores climáticos, específicamente por una cosecha calurosa y seca.

Sigue leyendo:

–Por qué el té verde es considerado una bebida saludable

-¿Té Matcha o té verde? Conoce sus sorprendentes diferencias

-La bebida con más antioxidantes y poder desintoxicante que el té verde