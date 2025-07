¿Por qué Aleska Génesis no fue a En Casa con Telemundo?

Aleska Génesis, modelo venezolana, publicó este lunes un mensaje en redes sociales para explicar la razón por la que no acudió al programa En Casa con Telemundo, en el que se esperaba que aclarara su situación con Luca Onestini y además le diera una respuesta a Carlos Adyan, con quien ha tenido diferencias.

En su mensaje, la exhabitante de La Casa de los Famosos All-Stars comentó que no se sentía bien de salud y por eso postergaba su visita al show vespertino.

Aleska Génesis se ve muy Triste 😥 y dice que no va para el Programa de hoy dia que estará pasando en una historia de instagram la modelo venezolana dio de talles de que se sentía enferma y si fuerzas para ir al #lacasadelosfamososallstars #LCDLF5 #AleskaGenesis #chismes #hoydia pic.twitter.com/HZZvI0ZYur — la casa y los chismes (@AmauriVice49374) July 28, 2025

“Hoy amanecí mal, amanecí enferma, se me bajaron las defensas. Así que no voy a poder estar con ustedes acompañándolos en casa, voy a tomar estos días para mí”, dijo en la grabación en la que apareció acostada en su cama.

Aleska Génesis también dijo que probablemente vaya el miércoles, si se siente mejor.

“Esta semana no descansé, le di muy duro, no dormí y tengo todo el fin de semana así. Gracias por estar pendiente, los amo y nos vemos pronto”, comentó.

Muchos televidentes esperaban a la venezolana en el show debido a que se reencontraría con Carlos Adyan, con quien tuvo la semana pasada una discusión a través de las redes sociales por hablar de su ruptura con Luca Onestini.

“El otro dice que yo soy una narcisista, un carajo envidioso. Yo no puedo creer el nivel de odio que esa persona me tiene. Pareciera que quisiera ser yo, que quisiera tener los novios que he tenido, ¿cuál es el novio que tienes conmigo? Carlos, pareciera que quisieras tener mi cuerpo, mi vida, porque no entiendo”, comentó.

Cuando vaya al programa, quedará ver si hacen las paces o, por el contrario, aumenta el conflicto entre ellos.

