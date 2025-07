Aleska Génesis le dice a Carlos Adyan: ‘Pareciera que quisieras tener mi cuerpo, mi vida’

Una vez más, la modelo venezolana Aleska Génesis se ha mostrado en contra de Carlos Adyan y Chiky Bombom, presentadores del programa En Casa con Telemundo porque considera que han hablado cosas de una manera errada.

En una transmisión en Instagram, la exhabitante de La Casa de los Famosos All-Stars dijo que está cansada que hablen de ella en el show de entretenimiento.

Su molestia se debe a que en el programa se refirieron al tenso momento que Aleska Génesis y Clovis Nienow protagonizaron luego de varios meses de haber terminado.

Ante esto, la creadora de contenido dijo: “Yo nunca me he encargado de destruir a nadie, a diferencia de mí, yo sí he tenido que saludar a gente que me destruye, ¿entonces de qué estamos hablando? El otro dice que yo soy una narcisista, un carajo envidioso. Yo no puedo creer el nivel de odio que esa persona me tiene. Pareciera que quisiera ser yo, que quisiera tener los novios que he tenido, ¿cuál es el novio que tienes conmigo? Carlos, pareciera que quisieras tener mi cuerpo, mi vida, porque no entiendo”.

Aleska Génesis dijo que el conductor de Telemundo luce mal porque se ve ardido. “¿Nadie te lo dice?”, afirmó en la transmisión.

También acusó al periodista boricua de difamarla y burlarse de ella. “¿Qué te hice? Yo quiero saber qué fue lo que yo hice. Entonces, suéltame”.

No es la primera vez que hay diferencias de este tipo entre ellos, aunque hace algún tiempo se les veía muy cercanos, incluso Carlos Adyan fue quien entrevistó a Aleska Génesis para aclarar su situación legal, cerca del estreno en enero de La Casa de los Famosos All-Stars.

Algunos usuarios han opinado de esta situación con cientos de mensajes en redes. Algunos de los que se han leído son: “A ella nadie le dice cómo se ve. Recuerdo cuando la hermana entró y le dijo que estaba fuertísima afuera 😭😭 Ahí entendí todo”, “Ella no puede vivir sin ningún escándalo”.

