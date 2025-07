Vea la impresionante transformación física de Luka Doncic para la portada de Men’s Health (Fotos)

Luka Doncic protagonizó la portada del especial de verano de la edición estadounidense de Men’s Health, donde muestra una impactante transformación física fruto de una intensa rutina de entrenamiento

Men’s Health destaca cómo el nuevo Luka no solo se siente más fuerte, sino también más cómodo en su cuerpo: “Su camiseta Jordan Brand le queda suelta y en los nuevos indicios de definición en sus brazos. Se nota en la completa ausencia de fatiga que muestra al pasar de pesos muertos rumanos pesados a press de banca con mancuernas y saltos laterales, uno tras otro. Y se nota en la forma en que sonríe cuando admite que ha notado su elegante silueta en el espejo”.

El cambio es evidente y llega en un momento clave: el base se prepara para liderar a Eslovenia en el Eurobasket y afrontar su segunda temporada con los Lakers en plenitud de forma.

En la entrevista con la revista, el exjugador del Real Madrid compartió detalles de su rutina diaria junto a su preparador personal Anže Maček, con quien realiza dos sesiones diarias de 90 minutos en un pueblo donde pasa sus veranos desde la adolescencia.

Dieta sin gluten, proteína diaria y motivación renovada

La transformación de Doncic también incluye una dieta sin gluten y baja en azúcar, que incorpora al menos 250 gramos de proteína al día y un batido de leche de almendras como parte de su rutina. El propio jugador reconoce con honestidad: “Solo visualmente, diría que todo mi cuerpo se ve mejor”, admite con timidez, dejando entrever un nuevo nivel de confianza en sí mismo.

Consciente de lo que está en juego, Doncic revela su mentalidad en esta etapa de su carrera: “Si me detengo ahora habrá sido en vano”, afirma. “Cada verano me esfuerzo al máximo para trabajar en diferentes cosas. Obviamente, soy muy competitivo. Este verano fue un poco diferente, ¿sabes? Me motivó a ser aún mejor. Era un ahora o nunca”.

Con una nueva silueta, una mentalidad reforzada y un nivel de exigencia pocas veces visto en su carrera, Luka Doncic llega al tramo decisivo del verano más motivado que nunca.

Sigue leyendo:

–Subastan por $240,000 las zapatillas que Kobe Bryant usó en su partido debut en la NBA

–Exjugador de la NBA Ben McLemore fue condenado a ocho años de cárcel por violación y agresión sexual

–Lakers no renovarán contrato de LeBron James, según reportes