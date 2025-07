Chase Bank abrirá 68 sucursales en 21 estados

Chase Bank anunció la apertura de 68 nuevas sucursales en 21 estados de EE.UU., lo que representa una estrategia agresiva de crecimiento para ampliar su presencia física, ofrecer atención personalizada y reforzar servicios en comunidades que antes no contaban con sucursales cercanas.

A continuación, te compartimos los detalles clave de esta expansión, estado por estado:

Alabama

Chase planea triplicar su presencia en el estado, pasando de 11 a 35 sucursales para 2030, lo que generará aproximadamente 170 nuevos empleos.

Las nuevas sedes están previstas en: Montgomery, Mobile, Dothan, Daphne, Decatur, Florence, Muscle Shoals, Fairhope, Foley, Mountain Brook, Huntsville y Lane Parke.

California

Las nuevas sucursales estarán enfocadas en clientes de alto poder adquisitivo.

-Napa (Financial Center)

-San Francisco – Financial District (Financial Center)

Connecticut

En un estado donde muchos bancos han cerrado, Chase ha abierto nuevas oficinas, incluso en zonas sin presencia previa.

-Old Saybrook

-Torrington

-Cheshire

Florida

La entidad ya había anunciado 10 nuevas sucursales en el norte del estado. Algunas de las ubicaciones son: St. Johns, East Arlington, St. Augustine, Yulee, Fernandina Beach, Jacksonville, Palm Beach (Financial Center).

Georgia

Con 115 sucursales activas y más de 2,000 empleados, el crecimiento continúa con nuevas oficinas en:

-Augusta

-Aiken

Illinois

Las nuevas instalaciones incorporan un diseño ecológico con estructuras de madera y paneles solares.

-Arlington Heights

-Palatine

Iowa

Chase planea abrir 25 sucursales adicionales antes de 2030. Ya comenzaron en: Waukee, Ames, Iowa City, Cedar Rapids, Waterloo, Sioux City.

Louisiana

-East Baton Rouge: se construirá una nueva sucursal con ventanilla vehicular.

Maryland

-Aspen Hill: inaugurada recientemente, cuenta con personal que habla inglés, español, japonés, bengalí, amárico y khmer.

Massachusetts

-Rowley

-Cambridge (Financial Center): ambos con enfoque sostenible, buscando un consumo energético neto cero.

Michigan

-Portage: ya comenzó la construcción en un antiguo lote de estacionamiento.

Minnesota

-Rochester: será la primera sucursal en esa ciudad.

New Jersey

-Cape May Court House: ya inaugurada, con enfoque consultivo para atención personalizada.

New York

Chase abrirá cinco Financial Centers, cuatro en Manhattan.

-NYC – Madison Ave. (Financial Center)

-Scarsdale – Popham Rd. (Financial Center)

-NYC – Columbus Circle (Financial Center)

North Carolina

-Asheboro

-Wilmington: aún en trámite de aprobación.

Ohio

-Youngstown: se reconstruirá una sucursal tras una explosión.

Pennsylvania

-Bucks County

-Harrisburg

-Hampden Township

South Carolina

Expansión hacia zonas sin presencia previa, como Myrtle Beach.

-Myrtle Beach (Grande Dunes), Summerville, Knightsville, Bluffton, Boiling Springs, Columbia, Irmo, Lexington, Spartanburg.

Tennessee

Expansión en el este del estado antes de 2026.

-Farragut, Maryville, Knoxville, Oak Ridge

Texas

-Boerne

-Lemon Creek Ranch: esta última se construirá en el sitio de una antigua gasolinera.

Virginia

–Annandale

-Alexandria

Con esta expansión, Chase refuerza su apuesta por mantener una presencia física sólida en comunidades estratégicas, en un momento en que muchos bancos priorizan lo digital y cierran oficinas.

