Jueces piden a la administración Trump y a Florida más información sobre Alligator Alcatraz

Varios tribunales federales en Florida han solicitado al Gobierno de Estados Unidos y al estatal detalles sobre la operación del controvertido centro de detención migratoria Alligator Alcatraz, que está ubicado cerca de Miami.

La jueza federal Kathleen Williams, del Distrito Sur de Florida, ordenó a las autoridades revelar los pactos existentes entre el Gobierno estatal y agencias federales como ICE y DHS para la operación del centro. Además, solicitó “el más reciente estudio de impacto ambiental” del sitio, que funciona en un aeropuerto previamente cerrado en una zona protegida de los Everglades.

La petición responde a una demanda presentada por organizaciones ecologistas como Friends of the Everglades y el Center for Biological Diversity, que alertan sobre posibles daños a especies protegidas, y se produce en medio de dos demandas que acusan al sitio, por un lado, de violaciones ambientales y, por otro, de condiciones inhumanas para los migrantes detenidos, informó EFE.

Demandas exponen preocupaciones sobre derechos humanos

Por su parte, el juez Rodolfo A. Ruiz II autorizó a los demandantes, liderados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y migrantes detenidos, a solicitar al Gobierno información sobre los acuerdos entre distintas agencias para gestionar el centro.

Las organizaciones argumentan que “las autoridades no aclaran quién es el principal responsable de Alligator Alcatraz”, lo que impide determinar responsabilidades tanto en materia ambiental como en derechos humanos.

Las organizaciones civiles denuncian que cientos de migrantes permanecen incomunicados sin acceso a las cortes ni supervisión adecuada.

“Esta es una situación sin precedentes en la que cientos de detenidos están incomunicados, sin habilidad para acceder a las cortes, bajo una autoridad que nunca se ha explicado y que podría no existir”, señala la demanda de la ACLU.

Preocupación por decisiones de Ron DeSantis

La preocupación aumentó tras el anuncio del gobernador Ron DeSantis, quien informó que el DHS comenzó a realizar vuelos con deportados desde el centro, que cuenta con un aeropuerto inactivo.d

Decenas de activistas y familiares han protestado frente al lugar, calificándolo como un “campo de concentración” o una “jaula para perros”. Hasta ahora, se estima que unas 1,000 personas han sido detenidas allí, con seis hospitalizaciones documentadas. La capacidad actual es para 2,000 internos, pero se prevé ampliarla hasta 4,000, según declaraciones oficiales del Gobierno de Florida.

Con información de EFE

