Mark Vientos asegura mejorar con los Mets: “Me siento bien en el plato”

Aunque la temporada 2025 de las Grandes Ligas no ha sido precisamente un camino sencillo para Mark Vientos, el joven jugador de los New York Mets sigue demostrando por qué es una pieza clave del equipo de Carlos Mendoza. En el partido de este lunes frente a los Padres de San Diego, el tercera base y bateador designado aprovechó su momento para recordarle a todos de lo que es capaz.

Durante la parte alta de la quinta entrada, Vientos se redimió luego de haber sido víctima de una brillante jugada defensiva. En su turno anterior, Fernando Tatis Jr. le había robado un cuadrangular de dos carreras al atrapar la pelota justo en la barda del jardín derecho.

A pesar de esto, el destino le ofreció otra oportunidad y no la desaprovechó debido a que logró conectar un potente cuadrangular con las bases llenas para superar a Tatis para alcanzar su primer grand slam de la campaña y además darle la ventaja provisional a su equipo.

Desafortunadamente para los Mets, esa ventaja no fue suficiente y el equipo terminó cediendo terreno en las entradas finales para perder 7-6 tras un walk-off en la novena.

Luego del partido, el pelotero de 25 años aseguró durante un contacto con los medios de comunicación presente a los que aseguró que se siente bastante cómodo en el plato y reafirmó que sigue comprometido con su estrategia ofensiva; en sus últimos siete compromisos ha mantenido un sólido promedio de bateo de .333, con ocho imparables y siete carreras empujadas.

“Me sentí bien en el plato hoy. Conseguí dos lanzamientos justo donde buscaba y les di un buen swing. Me sentí mejor en el plato, sin duda. Lo dije la última vez, simplemente voy a redoblar mis esfuerzos en mi enfoque y en lo que quiero en el plato y me mantengo convencido de ello”, expresó.

New York Mets’ Mark Vientos, right, celebrates with teammates Jeff McNeil (1) and Brandon Nimmo after hitting a grand slam during the fifth inning of a baseball game against the San Diego Padres Monday, July 28, 2025, in San Diego. (AP Photo/Gregory Bull)

Respecto al cuadrangular que no fue, debido a la tremenda jugada de Tatis Jr., Vientos no tuvo más que elogios para el jardinero dominicano. “Pensé que lo tenía, le di un buen swing. Obviamente, lo atrapó e hizo una jugada increíble. Pensé: ‘¡Rayos, buena jugada!’. Sí, fue una jugada increíble”, destacó.

Contento con la situación

Una decisión estratégica del cuerpo técnico de los Padres pudo haberle dado a Vientos la motivación que necesitaba. Con las bases llenas, San Diego optó por darle base por bolas intencional a Jeff McNeil para enfrentar al joven toletero. Esa táctica resultó contraproducente: Vientos respondió con un batazo demoledor.

“Me alegra estar en esas situaciones. Me gustan porque tiendo a concentrarme más, no sé por qué. Me alegra estar en esa situación y simplemente aportar al equipo”, dijo Vientos.

“Creo que fue un gran partido, ambos equipos lucharon duro. Estamos hablando de dos equipos que llegan a los playoffs. Creo que fue un gran partido, aunque también fue bastante largo; creo que estuvimos yendo y viniendo. Simplemente, ellos ganaron hoy”, concluyó el jugador de los Mets.

