Republicana Marjorie Taylor Greene descarta postularse como gobernadora

La congresista republicana Marjorie Taylor Greene anunció que no competirá por la gobernación de Georgia en 2026, poniendo fin a meses de especulaciones sobre su posible candidatura.

A través de una extensa publicación en redes sociales, explicó que se mantendrá enfocada en su escaño en el Congreso y criticó lo que describió como una estructura política dominada por un “club de amigos” masculino dentro del Partido Republicano.

“Algún día, podría quedarme sin la bendición del club de amigos, de los consultores de fuera del estado o incluso sin la bendición de mi presidente favorito”, escribió. “Pero no será en 2026”, indicó la política, quien dejó entrever que no descarta una candidatura a nivel estatal en el futuro.

Greene ya había renunciado anteriormente a postularse para el Senado, decisión que, según reportes, fue influenciada por líderes republicanos preocupados por perder un escaño ante el demócrata Jon Ossoff. A pesar de ello, durante la convención republicana estatal en junio —donde lució una gorra con el lema Make Georgia Great Again— había insinuado su interés en aspirar a la gobernación.

En su mensaje, dijo sentirse agradecida por el respaldo recibido en el estado.

“Si quisiera hacerlo, todos sabemos que ganaría (y mi victoria sería) indiscutible”, afirmó.

Sin embargo, un análisis del Atlanta Journal-Constitution revela que fue la única republicana elegida al Congreso en Georgia cuya proporción de votos en 2024 fue inferior a la de Donald Trump en su mismo distrito.

Más allá de la estrategia electoral, señaló AP, Greene lanzó duras críticas a la dirigencia republicana estatal, a la que acusó de permitir el debilitamiento del partido. “Una firma republicana ‘Solo para hombres’ muy establecida lamentablemente está supervisando la lenta caída del rojo al azul”, expresó.

Según la congresista, el interés propio y la falta de voluntad para afrontar los problemas reales están alejando al electorado, especialmente a las mujeres.

“Como mujer, nada de esto me atrae. Como madre, nada de esto me atrae. Como georgiana de toda la vida y empresaria, nada de esto me atrae”, añadió.

Subrayó que su postura representa a “muchas mujeres” dentro del partido.

