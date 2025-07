Tom Cruise y Ana de Armas fueron vistos tomados de la mano

Los actores Tom Cruise y Ana De Armas fueron vistos paseando tomados de la mano durante sus vacaciones el domingo 27 de julio en Woodstock, Vermont. Con estas fotos se han intensificado los rumores de un romance entre ambos, que circulan desde hace varios meses en redes sociales.

El portal TMZ captó a la pareja caminando tomados de la mano mientras lucían atuendos casuales. Esto se suma a las imágenes de Cruise y De Armas asistiendo al concierto de Oasis el pasado fin de semana en el Wembley Stadium, en Londres. Sin embargo la presencia de la actriz cubana se vio opacada por el hecho de que Cruise decidió acudir a un show de los hermanos Gallagher lo insultaron en un documental.

“Es un pequeño desgraciado y en toda su carrera no ha hecho ni una buena película”, dijo Noel Gallagher y Liam Gallagher agregó: “Odio a Tom Cruise. Es un hijo de p…. , a él y (al jugador de fútbol) Michael Owen”.

Tom Cruise y Ana de Armas fueron vistos juntos por primera vez en febrero de este año. Una fuente dijo a US Weekly que para el mes de mayo ya se “estaba gestando” algo entre ellos.

Hace unas semanas la revista HOLA! fotografió a Cruise y De Armas descansando en un yate de lujo cerca de Ciutadella de Menorca, España, en el Mediterráneo.

La fuente de US Weekly aseguró que Cruise y De Armas se conocieron por un proyecto profesional y gracias a amigos en común como la actriz española Penélope Cruz, con quien Cruise tuvo una relación de tres años que comenzó en 2001. Ana de Armas y Tom Cruise han tenido varias citas durante los últimos meses aunque la artista cubana no quiere que la relación vaya demasiado rápido.

“Ella no quiere que nada vaya demasiado rápido, se lo está tomando con mucha calma”, compartió la fuente.

De Armas fue cuestionada sobre Cruise en el estreno de From the World of John Wick: Ballerina. Variety le preguntó a De Armas si Cruise apoya la película: “Le encantó la franquicia de John Wick. Es muy especial que alguien como él apoye Ballerina”. Es realmente especial, en general, que otros actores y personas se apoyen entre sí. Podemos salir adelante todos juntos”.

