Tom Cruise asiste a concierto de Oasis a pesar de las críticas que Noel y Liam Gallagher han hecho del actor

El actor Tom Cruise sorprendió al ser visto como uno de los asistentes al concierto con localidades agotadas que Oasis ofreció en el estadio de Wembley, en Londres, durante el fin de semana.

Su presencia llamó la atención, dado el antecedente poco amigable entre el actor y los hermanos Liam y Noel Gallagher, líderes de la banda británica, quienes lo insultaron públicamente hace casi dos décadas.

En el documental ‘Lord Don’t Slow Me Down’ (2007), Noel Gallagher calificó a Cruise de manera despectiva: “Tom Cruise no ha hecho ni una sola buena película en toda su carrera”. Y por si eso no bastaba, Liam, fiel a su estilo sin filtro, remató diciendo: “Odio a Tom Cruise. Bastardo. Él y Michael Owen”.

Aunque ese episodio sucedió hace casi 20 años, nadie esperaba que Cruise olvidara tan fácil, mucho menos que terminara en un concierto de la banda, sonriendo, haciendo el gesto de “hang loose” y disfrutando junto al productor musical británico Goldie, como si nada hubiera pasado.

Como era de esperase, su presencia no pasó desapercibida, y de inmediato las redes sociales se llenaron de fotos y videos donde se le ve relajado, saludando, y hasta charlando con otros asistentes, mientras Goldie bailaba al ritmo de “Supersonic”, robándose parte del show desde las gradas.

El concierto forma parte de la gira Live ’25, con la que Oasis regresó a los escenarios tras más de 15 años sin presentaciones en vivo.

El recorrido comenzó el 4 de julio en Cardiff, Gales, y continuará por Edimburgo, Dublín, Toronto, Nueva Jersey, Chicago, Los Ángeles y Ciudad de México.

También incluirá fechas en Corea del Sur, Japón, Australia, Argentina, Chile y Brasil. La banda tiene previsto regresar a Londres en septiembre para dos conciertos adicionales en Wembley.

