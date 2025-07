Kamala Harris descarta postularse como gobernadora de California

La exvicepresidenta Kamala Harris anunció este miércoles que no será candidata a gobernadora de California, cerrando así meses de especulación sobre su futuro político tras su derrota ante Donald Trump en las presidenciales de 2024.

En una declaración difundida este miércoles, Harris afirmó que, aunque había considerado “seriamente” pedirle a los californianos el privilegio de gobernarlos, finalmente optó por no hacerlo.

“Amo a este estado, a su gente y su promesa. Es mi hogar. Pero después de una profunda reflexión, he decidido que no me postularé a gobernadora en estas elecciones”, expresó.

En su declaración, Harris dejó entrever un posible giro en su trayectoria política. Reconoció las fallas estructurales del sistema político estadounidense y dijo que su liderazgo no dependerá de ocupar cargos electos.

“De cara al futuro, debemos estar dispuestos a buscar el cambio mediante nuevos métodos y una mentalidad innovadora, comprometidos con nuestros mismos valores y principios, pero sin ceñirnos a la misma estrategia”, dijo.

Aunque no mencionó una nueva candidatura presidencial, el hecho de que no descarte una nueva etapa en la política activa ha reavivado las conjeturas sobre sus planes a largo plazo.

“Espero con ansias volver a salir y escuchar al pueblo estadounidense, ayudar a elegir demócratas en todo el país y compartir más detalles sobre mis propios planes en los próximos meses”, concluyó.

Camino abierto

La noticia sacude el panorama político en California, donde Harris habría entrado a la contienda como favorita indiscutible por su reconocimiento nacional, su red de recaudación y su alto respaldo entre los votantes demócratas.

Harris ocupó un cargo estatal en California durante una década, primero como fiscal general del estado y luego como senadora federal durante cuatro años. Renunció al Senado para asumir la vicepresidencia tras la victoria de Joe Biden en 2020. En 2024, lo reemplazó como candidata presidencial demócrata tras su retiro de la contienda, aunque fue derrotada por Donald Trump.

El anuncio deja el camino abierto a varios aspirantes ya declarados, entre ellos la vicegobernadora Eleni Kounalakis; el exsecretario de Salud y Servicios Humanos y fiscal general del estado Xavier Becerra; la exrepresentante Katie Porter; la expresidenta del Senado estatal Toni Atkins y el exalcalde de Los Ángeles Antonio Villaraigosa, entre otros.

