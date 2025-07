Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 31 de julio al 6 de agosto

Regresa el ‘BAAND Together Dance Festival’

Celebre el quinto aniversario del BAAND Together Dance Festival, el cual reunirá una vez más a cinco de las compañías de danza más emblemáticas de la ciudad de Nueva York: Ballet Hispánico, Alvin Ailey American Dance Theater, American Ballet Theatre, New York City Ballet y Dance Theatre of Harlem. Hasta el sábado 2 de agosto, disfrute de esta oportunidad única de experimentar una programación de lo mejor de la danza, curada en colaboración por los directores artísticos de cada compañía, incluidos los favoritos de cada uno de sus repertorios. En el David H. Koch Theater del Lincoln Center (20 Lincoln Center Plaza). Gratis. A las 7:30 pm (sábado 2 de agosto a las 4:00 pm). Más información: https://www.lincolncenter.org.

Foto: Laura Fuchs, Dario Calmese, Karolina Kuras, Erin Baiano, Alexandra Hutchinson.

Frankie Negrón en el Crotona Park

SummerStage tendrá una fiesta de salsa en El Bronx con tres artistas que ofrecen diferentes versiones del clásico sonido caribeño. El cantante Frankie Negrón incorpora elementos de pop, rock, gospel, R&B, hip-hop y reggaetón a su estilo salsero; el cantante puertorriqueño Christian Alicea se ha consolidado aportando un toque urbano al sonido salsero; y Funk Salsa Urban, una banda inspirada en el grupo latino de los 90 DLG, fusiona ritmos funk y urbanos con letras en spanglish en canciones originales. Jueves 31 de julio a las 5:00 pm en el Crotona Park (1700 Crotona Ave, The Bronx. Gratis. Más información: https://cityparksfoundation.org.

Frankie Negrón./Cortesía Crédito: Cortesía

Mireya Ramos en Prospect Park

BRIC Celebrate Brooklyn! sigue celebrando la innovación de la música latina honrando sus raíces y abrazando su evolución, y este viernes 1 de agosto presentará a la cantante ganadora del Latin Grammy Mireya Ramos, quien encabeza la noche con The Poor Choices, un proyecto que fusiona mariachi, country, son jarocho y jazz en un experimento sonoro tan nostálgico como radical. Completan la velada Talibah Safiya, con soul poético desde Memphis, y Morley, cuyas canciones entrelazan jazz, folk y activismo social. En el Prospect Park Bandshell. 141 Prospect Park West, Brooklyn. Puertas abren a las 6:00 pm. Gratis. Más información: https://bricartsmedia.org.

Foto: Dan White



Summer for the City presenta: Paris to Patagonia

Este viernes 1 y sábado 2 de agosto, acompañe a la directora Karen Kamensek en un viaje musical inolvidable desde París hasta la Patagonia, con la soprano nicaragüense-americana Gabriella Reyes. Emoción, elegancia y un recorrido sonoro por distintos rincones del mundo en una sola velada, con un programa conformado por las siguientes piezas: Divertissement, de Jacques Ibert; Les illuminations, de Benjamin Britten (texto de Arthur Rimbaud); Three Songs for Soprano and Orchestra, de Osvaldo Golijov; y la Sinfonía No. 1 en Do mayor, de Georges Bizet. Además, el concierto se transmitirá gratis en la Hauser Digital Wall del lobby del David Geffen Hall del Lincoln Center. A las 7:30 pm. Choose what you pay. Más información: https://www.lincolncenter.org/.

Foto: Lincoln Center

Celebración del ‘Latin American Foto Festival’

Únase a la celebración de la 8.ª edición del Latin American Foto Festival, presentado por el Bronx Documentary Center, ahora con una sede adicional en BronxArtSpace. Descubra poderosas imágenes de artistas de Brasil, Venezuela, México, Puerto Rico y Perú. Música en vivo a las 8 pm con el Conjunto los Chachos. Este viernes 1 de agosto, de 6:00 a 9:00 pm. BronxArtSpace (700 Manida St, Bronx). Entrada gratuita. Exposición desde ya hasta el 3 de agosto. Más información: https://www.bronxdoc.org.

Foto: Cortesía del Latin American Foto Festival

Jazz con Orrin Evans en Bryant Park

Este viernes 1 de agosto, la serie de conciertos gratuitos del Carnegie Hall se une al festival gratuito al aire libre Bryant Park Picnic Performances presented by Bank of America para ofrecer a los neoyorquinos una actuación espectacular de Orrin Evans (foto) y la Captain Black Big Band. Liderados por el visionario pianista y compositor Orrin Evans, la Captain Black Big Band, nominada al Grammy, ofrece jazz de big band con energía audaz y creatividad intrépida. Conocida por su sonido explosivo y su pasión por la improvisación, la agrupación transforma ritmos contundentes, soul bluesero y vanguardia en una experiencia emocionante e impredecible. Para quienes no puedan asistir en persona, la actuación del viernes se transmitirá en directo a través de la página web de Bryant Park y de YouTube. Gratis. A las 7:30 pm. Más información: https://bryantpark.org/activities/movie-nights.

Foto: Rob Davidson

Ritmos del mundo en el Lincoln Center

Los impulsores culturales de globalFEST regresan por cuarto año consecutivo al Lincoln Center este sábado 2 de agosto, con una edición veraniega que transformará todo el campus del centro cultural en una vibrante celebración musical liderada por mujeres. Prepárese para un viaje sonoro que cruza fronteras, desde los ritmos psicodélicos del folk turco con Gaye Su Akyol, hasta el funk, gospel y espíritu Afropunk de Soweto con BCUC (Bantu Continua Uhuru Consciousness). Desde Puerto Rico llega El Laberinto del Coco, una propuesta experimental de bomba con cuatro potentes voces femeninas y saxofón barítono; y desde África Occidental, la cantante y guitarrista Natu Camara prende fuego al escenario con su energía y estilo únicos. Desde las 4:30 pm. Más información: https://lincolncenter.org.

Foto: Desde arriba izq: Taina Asili (foto Nathan Bogardus); Gaye Su Akyol; El Laberinto del Coco; Thea Hopkins (foto Jeff Fasano)./Lincoln Center

Los secretos de South Street Seaport

Descubra el lado oscuro del distrito histórico del South Street Seaport en este tour a pie de 90 minutos lleno de escándalos, crímenes y secretos ocultos. Acompañe al guía mientras revive historias reales tomadas de periódicos desde el siglo XVIII hasta finales del XX ?todo mientras recorren calles adoquinadas, edificios antiguos y el emblemático puerto de Manhattan. Participe en un juego interactivo durante el recorrido y podría ganar un premio. Este sábado 2 de agosto a las 2:00 p.m. (llegar hasta 30 min antes). Punto de encuentro: Ryan Maguire’s Bar & Restaurant, 28 Cliff St. Requiere registro previo en seaportmuseum.org/sinister-secrets.

Foto: Michelle Tabnick PR

Noche de bachata con Judy Santos

En un género dominado por hombres, la cantante Judy Santos brilla con una voz dulce y toques de R&B que la llevaron a colaborar con Romeo Santos y Toby Love. Ahora, tras su presentación con Aventura en el concierto de despedida Cerrando Ciclos en RD, Judy pisa el escenario el Lincoln Center por cuenta propia. Sus más recientes sencillos ?“Dime Cómo”, “Yo Te Quiero” y “Loca”? destacan su fuerza vocal y presencia escénica. Llegue temprano para aprender pasos básicos de bachata con la instructora Talía Castro-Pozo, y quédese a bailar toda la noche al ritmo de DJ Santana. Gratis. Miércoles 6 de agosto a las 6:30 pm. En The Dance Floor del Lincoln Center. Más información: https://lincolncenter.org.

Foto: Lincoln Center

Diversión familiar en Top of the Rock

Disfrute de actividades para niños a 70 pisos de altura. Todos los sábados y domingos hasta el 31 de agosto, el mirador Top of the Rock ofrecerá programación especial para familias: pintura facial, tatuajes de glitter, globoflexia, caricaturas y más ?todo incluido con la entrada. Los niños menores de 12 años pueden subirse gratis a The Beam, una experiencia que recrea la icónica foto de los obreros en el cielo de NYC. Además, la entrada incluye descuentos del 15% en FAO Schwarz, 5 Acres, Ace’s Pizza, Ben & Jerry’s y Magnolia Bakery. Rockefeller Center ? Top of the Rock (Entrada por la calle 50, entre 5ta y 6ta Ave.). De 12:00 a 4:00 pm. Más info y boletos en: https://www.rockefellercenter.com.

Foto: Top of the Rock

‘Starry Nights’ en el Jardín Botánico

Disfrute las noches mágicas en el NYBG con Starry Nights, todos los viernes y sábados hasta septiembre (excepto Labor Day Weekend). Viva la exposición Van Gogh’s Flowers bajo las estrellas, con música en vivo, espectáculos y opciones de comida y bebida. El gran final: un show de drones con 600 luces que iluminan el cielo en una experiencia única en la ciudad. De 7:30 a 10:00 pm. Para fechas y más información, visite:: www.nybgstarrynights.com.

Foto: NYBG

Noches Latinas en Red Rooster Harlem

Red Rooster Harlem, emblema culinario y cultural del vecindario, inaugura una nueva etapa de expresión artística con su programa de música en vivo, y los miércoles están dedicados a los sonidos latinos. Bajo la curaduría del reconocido pianista y productor Ray Angry (miembro de The Roots y parte de la banda de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon), este ciclo musical transforma el restaurante en un espacio donde el jazz, el swing y los ritmos afrocaribeños se encuentran con el talento emergente. Los miércoles llegan con Spanish Fly, una noche vibrante que destaca lo mejor de la música latina, latinoamericana y afrolatina: salsa, merengue, bolero y jazz afrocubano llenarán el salón de energía, sabor y comunidad. Cada semana presenta una alineación diferente de artistas, pero siempre con la misma intensidad y alegría. Red Rooster Harlem está ubicado en el 310 Lenox Ave (entre calles 125 y 126), Manhattan. Música en vivo todos los miércoles desde las 8:00 pm. Entrada gratuita, se recomienda reservar. Menú a la carta. Reservación: https://www.redroosterharlem.com.

Cortesía: Red Rooster

Dos buenas opciones para la Semana de los Restaurantes

Hasta el 17 de agosto, la ciudad celebra una de sus tradiciones culinarias más esperadas: NYC Restaurant Week, el momento perfecto para disfrutar menús especiales de varios tiempos a precios accesibles en algunos de los restaurantes más codiciados. Entre los imperdibles de esta edición destacan Sungold, en el Arlo Williamsburg, y Harta, en el Grayson Hotel cerca de Bryant Park. Ambos ofrecen menús diseñados con ingredientes de temporada, sabores vibrantes y una atmósfera ideal para quienes desean aprovechar el verano comiendo delicioso. Sungold presenta una cocina basada en productos locales con toques sostenibles: pastas artesanales, pizzas al horno de leña y platos para compartir (96 Wythe Ave., Brooklyn). Lunch Menu (Lunes a Viernes, $30 por dos cursos); Dinner Menu (Domingos a Viernes, $45 por tres cursos); Brunch Menu (Domingos, $30 por dos cursos).

Reservaciones

Cortesía Sungold.

Mientras que Harta es una brasserie neoyorquina con enfoque en sabores regionales y una carta de cocteles creativa, ideal para cualquier hora del día.(30 W. 39th St., Manhattan). Lunch Menu (11 am a 4 p.m., $30 por dos cursos); Dinner Menu (4 a10 pm, $45 por cuatro cursos).

Reservaciones.