Justin Timberlake fue diagnosticado con enfermedad de Lyme: ‘Me resistía a hablar de esto’

El cantante estadounidense Justin Timberlake reveló que fue diagnosticado con la enfermedad de Lyme, causada por la bacteria Borrelia burgdorferi, que se transmite a los humanos a través de la picadura de garrapatas infectadas.

En sus historias de Instagram, el artista compartió detalles de esta afección: “He estado luchando con algunos problemas de salud y me diagnosticaron la enfermedad de Lyme —no lo digo para que se sientan mal por mí—, sino para arrojar algo de luz sobre lo que he estado enfrentando tras bastidores”.

En la publicación, también dijo: “Si has padecido esta enfermedad o conoces a alguien que la haya padecido, entonces ya lo sabes: vivir con esto puede ser extremadamente debilitante, tanto mental como físicamente”.

La noticia fue tan fuerte que pensó en su momento suspender la gira con la que conectó con muchos de sus fans, pero recapacitó y decidió seguir adelante.

“Cuando recibí el diagnóstico, me quedé en shock”, dijo.

En este sentido, añadió: “Pero al menos podía entender por qué estaría en el escenario con un dolor nervioso terrible o simplemente sintiéndome fatal o mareado. Me enfrenté a una decisión personal. ¿Dejar la gira? O seguir y resolverlo. Decidí que la alegría que me da actuar supera con creces el estrés fugaz que sentía. Estoy muy contento de haber seguido adelante”.

Para el artista esta fue una gran prueba, pero de la que se siente agradecido por haber superado: “No solo me demostré a mí mismo mi tenacidad mental, sino que ahora comparto momentos especiales con todos ustedes que jamás olvidaré. Me resistía a hablar de esto porque siempre me criaron para guardarme algo así. Pero estoy intentando ser más transparente sobre mis dificultades para que no se malinterpreten. Comparto todo esto con la esperanza de que todos podamos encontrar una manera de estar más conectados. Me gustaría aportar mi granito de arena para ayudar a otras personas que también padecen esta enfermedad”.

Aunque la enfermedad de Lyme es tratable, puede tener efectos duraderos, y Timberlake se ha referido a ella como un desafío del que ha logrado recuperarse. Su testimonio ha servido para dar visibilidad a la enfermedad, que a menudo es mal diagnosticada o subestimada, y para alentar a las personas a ser proactivas en el cuidado de su salud.

