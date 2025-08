Mariah Carey habló de los malos momentos de su matrimonio con Tommy Mottola

En una reciente entrevista con Harper’s Bazaar, Mariah Carey dejó de lado los adornos y habló con el corazón en la mano sobre una etapa que, aunque estuvo llena de éxito, también la sumergió en una especie de jaula dorada: su matrimonio con Tommy Mottola.

Si bien su carrera alcanzó el éxito al lado del entonces directivo de Sony Music, lo cierto es que la cantante describió el calvario que vivió puertas adentro junto a él. De hecho, comparó esos años con la sensación de estar en una cárcel.

Entre 1993 y 1998, Mariah y Tommy estuvieron casados. Pero antes de enamorarse, él fue quien le dio su primera gran oportunidad al escuchar su demo y firmar su primer contrato musical, convirtiéndola en una de las artistas más exitosas de la industria. Sin embargo, con el correr de los años, ella no lo sentía así.

“A veces me siento enojada por ese momento, pero creo que lo he superado. En cualquier caso, juré que dejaría de hablar de ello”, dijo la cantante a la publicación.

A pesar de la gran repercusión que alcanzó su música de la mano de Mottola, Mariah confesó que sus deseos profesionales iban en otra dirección.

“Quería hacer más R&B, más música urbana, y cada vez que lo mencionaba, me lo negaban. No es que no me gustara la música que hacía, simplemente sentía que había algo más dentro de mí que quería liberar”, reveló, dando a entender las presiones que sufrió al lado del actual marido de Thalía.

En sus primeras memorias, The Meaning of Mariah Carey, la artista insinuó que Mottola controlaba su vida y su carrera musical al punto de dejarla al margen de las decisiones. Incluso, comparó su mansión en Bedford como si fuera la prisión de máxima seguridad Sing Sing.

Según lo que reveló la propia intérprete, vivía atrapada como una reclusa, ya que no podía salir sola ni tenía libertad de movimientos en su propia vivienda; el servicio que trabajaba para ellos la vigilaba y espiaba todo el tiempo.

Del otro lado de la historia, años después, Mottola dijo que Mariah simplemente estaba abrumada por la carga laboral.

“Mariah sentía que la carga de trabajo no le estaba dejando el suficiente tiempo libre para salir a celebrar su éxito. He visto tantos escritos en la prensa que me pintan como un personaje malvado que quería dominarla y controlarla, y muchas cosas más. ¡Es mentira! Yo no hipnoticé a Mariah”, aseguró.

“No estoy tratando de evadir mi responsabilidad. Sé que estuvo mal y fue inapropiado haber establecido una relación íntima con Mariah. Debería haber hecho caso a mi terapeuta y haberme alejado de Mariah”, agregó.

Respecto a cómo superó esos difíciles momentos, la ganadora del Grammy explicó que fue gracias al humor que pudo reponerse y seguir adelante.

“El humor es mi desahogo, y quienes me conocen lo saben. Hago pequeños chistes sobre lo que pasó porque, de lo contrario, cada día sería una historia triste. Es un mecanismo de defensa, pero reír está en mi naturaleza”, declaró.

Mariah y Tommy se divorciaron en 1998. Una década después se casó con Nick Cannon, con quien tuvo a los gemelos Moroccan y Monroe. Sin embargo, en 2014 la pareja anunció su ruptura.

Por su parte, Mottola encontró el amor un poco más rápido. Un año después de su separación, el exdirectivo de Sony Music conquistó a Thalía y pocos meses después selló su amor en la Catedral de St. Patricks en Nueva York. Hoy, el matrimonio ya lleva 25 años de casados y son padres de dos hijos: Sabrina y Matthew.

