Miguel Layún llena de elogios a la Liga MX por seguir los pasos de la MLS en un renglón específico

El icónico futbolista mexicano, Miguel Layún, aseguró que ha visto un importante crecimiento dentro de la Liga MX debido a la gran cantidad de competencias internacionales que han venido realizando para poder tener un mayor ritmo deportivo con el que los jugadores puedan aumentar sus capacidades físicas; esto además de aplaudir la presencia de jugadores de amplia trayectoria internacional como Sergio Ramos con Rayados de Monterrey, Ángel Correa con los Tigres de la UANL y por último Keylor Navas con los Pumas de la UNAM.

Estas declaraciones las realizó durante una charla que mantuvo en las instalaciones de Apple, donde destacó que la Liga MX está siguiendo la estrategia realizada ya por la Major League Soccer (MLS) de incluir a figuras de un nombre importante a sus equipos para poder aumentar el hype por ver sus partidos; esto no solo incrementa los números, sino también la calidad de los futbolistas al aprender de grandes líderes del balompié mundial.

“Es importante cuando tú quieres competir a nivel internacional que puedas replicar o identificar qué cosas se hacen bien en el mundo para poder traerlo, incorporarlo a tu propia liga. En ese sentido la liga ha identificado que la MLS, parte de su posicionamiento que le permitió ser mucho más vista a nivel mundial, tiene que ver con contrataciones que se hicieron en aquél entonces: Zlatan Ibrahimovic, Giovani dos Santos, Carlos Vela, Pirlo, David Beckham”, expresó.

“Todo esto es parte de una estrategia muy bien desarrollada para posicionar la liga y me parece que la liga mexicana ha replicado estos patrones y me parece muy acertado porque definitivamente lo primero que tienes que buscar es que la exposición global tenga cierta atención hacia tu liga para seguir este crecimiento”, agregó.

Sergio Ramos ya espera participar en el Mundial de Clubes con Rayados de Monterre. Crédito: Imago7

Layún consideró que con incluir solo a Sergio Ramos a la Liga MX ha sido una jugada impresionante debido a que él mismo ha demostrado que se encuentra mejor físicamente que muchos otros jugadores de toda la competencia azteca; esto obliga al resto a aumentar su resistencia y velocidad para poder hacerle frente al icónico defensor español que ganó el Mundial de Sudáfrica 2010.

“Traes a Sergio Ramos, que me parece no es solamente una figura mundial, es un jugador que tiene muchas cosas que aportar en la cancha, yo lo dije, físicamente está mejor que muchos jóvenes que tenemos en la liga, y la llegada de Keylor Navas sigue sumando y me parece muy acertada esta decisión”, dijo.

Opinión de la Leagues Cup

Miguel Layún también habló sobre su punto de vista sobre el nuevo formato de la Leagues Cup en la que participan 18 equipos de la Liga MX y 18 clubes de la Major League Soccer; sostuvo que esto está en camino a ser un campeonato del más alto nivel para demostrar el crecimiento que están registrando ambas competencias.

“Se está buscando renovar el fútbol a nivel mundial, el claro ejemplo es el Mundial de Clubes que fue todo un éxito. En ese sentido me parece que la Leagues Cup va encaminada hacia ese rumbo donde el espectador tenga partidos de mejor nivel, que el formato realmente funcione y como dice DaMarcus (Beasley), es un torneo joven, es muy bueno que sea avalado por la Concacaf, que la FIFA le haya dado un lugar para poderse posicionar”, relató.

“Como bien lo mencionaba Beasley, el que en 15 años esto pueda ser importante es todo lo que hay detrás: los premios económicos, los premios deportivos, ahora mismo te da tres lugares para la Copa de Campeones de Concacaf lo cual significa que ya cuando te paras en la cancha quieres ganar para que después puedas buscar un boleto al Mundial de Clubes. Todo esto en un ecosistema que funcione y va tomando buen camino”, concluyó.

