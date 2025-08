Llamado urgente a proteger a los adultos mayores de NY de cara a los 90 años del Seguro Social

Una de las grandes preocupaciones de miles de neoyorquinos tiene que ver con lo que va a pasar con ellos cuando alcancen la edad de jubilación (entre los 62 y los 70 años dependiendo el tipo de retiro que elijan).

Y en un evento para destacar la importancia del Seguro Social en la vida de los adultos mayores, este viernes, con motivo de los 90 años del programa federal, la organización AARP organizó un evento en una pizzeria de Corona, Queens para hacer un llamado a los líderes del país y a los legisladores para proteger y fortalecer el proyecto pensional.

Durante la reunión, que tuvo lugar en el restaurante de vecindario Corona Pizza, defensores de los derechos de los adultos mayores, la congresista de Queens Grace Meng, beneficiarios del Seguro Social y potenciales beneficiarios destacaron lo vital que resultan las pensiones para poder vivir una etapa de retiro digna, peor también instaron a que no se corten beneficios y por el contrario se asignen más recursos que garanticen que en los años mayores los neoyorquinos puedan estar tranquilos.

Así lo manifestaron residentes de Corona, como Carlos Estrada, quienes dejaron ver que si las pensiones se incrementan, los adultos mayores podrían disfrutar más de sus años dorados.

“El Seguro Social es importante para las vidas de muchas personas que dedicaron su vida al trabajo, y lo que menos quisiéramos es pensar que se vaya a acabar o lo vayan a recortar porque no alcanzaría para nada”, dijo el adulto mayor. “Deberían invertir más en los adultos mayores”.

Se estima que el 14% de los adultos mayores de 65 años del país dependen del programa como fuente de ingresos, mientras que para el 40% el Seguro Social representa más de la mitad de su dinero.

Berenice López, quien todavía no ha llegado a la edad de jubilación, se sumó al mismo llamado y confesó que le preocupa mucho llegar a su vejez sin protecciones pensionales suficientes que le pongan “la vida de cuadritos” cuando ya no trabaje.

“Creo que cuando uno está joven a uno no le cae el 20 de los que va a pasar cuando estemos viejitos, y ahora que tengo 47 años comienzo a cuestionarme sobre eso y me angustia pensar que cuando esté más grande termine recibiendo un cheque de $1,000 o $1,200 dólares que no me van a alcanzar ni para pagar la renta. Deberían promover reformas que nos beneficien”, dijo la colombiana. “También creo que cosas como los talleres de AARP son muy buenos porque uno desde antes empieza a tomar acciones para poder ahorrar en otros fondos y no esperar a que llegue el día de los 65 y nos quedemos desprotegidos recibiendo cheques insuficientes que nos obligue a pedir comida o vivir de programas o de la caridad”.

Durante el encuentro, donde los asistentes disfrutaron de deliciosos pedazos de pizza, y que fue una de más de 150 reuniones comunitarias en todo el estado en anticipación al 90 aniversario del Seguro Social, que se celebrará oficialmente el 14 de agosto, Beth Finkel, directora estatal de AARP New York manifestó la urgencia de que se preserven beneficios no solo para actuales pensionados sino para aquellos que en los próximos años dependerán del sistema de jubilación.

AARP orgzanizó un encuentro con jubilados de Corona junto a la congresista Meng. Foto Edwin Martínez

“El Seguro Social es más que solo un número en un presupuesto, es una línea de vida ganada a través de décadas de trabajo duro. Y al compartir una porción de pizza y una parte de su historia, los residentes de Nueva York nos están recordando lo que está en juego”, aseguró la líder de AARP, señalando que los jóvenes en el país están contribuyendo a un sistema que les ayudará a construir un futuro más seguro. “Durante 90 años, el Seguro Social ha brindado dignidad, estabilidad y tranquilidad, y AARP seguirá luchando para garantizar que esté allí para las generaciones futuras”.

La congresista Meng aseguró que desde su rol como legisladora y líder de Queens, seguirá luchando para proteger y fortalecer el Seguro Social, al tiempo que elogió los esfuerzos de AARP New York para sumar las voces reales de la comunidad.

“Gracias a AARP New York por conmemorar los 90 años del Seguro Social. En mi distrito congresional, unas 125,000 personas dependen del Seguro Social. No son solo números. Son nuestros padres, abuelos y vecinos; personas que han trabajado toda su vida y merecen jubilarse con dignidad y tranquilidad”, dijo la política.

“El Seguro Social es una promesa de que, tras toda una vida de arduo trabajo, las personas no se quedarán atrás. Esa promesa debe protegerse, y seguiré haciendo todo lo posible en el Congreso para garantizar que así sea”, concluyó Meng.

Solo en Queens, más de 365,000 residentes reciben beneficios del Seguro Social, contribuyendo $7,000 millones a la economía local cada año. La mayoría de los beneficiarios son trabajadores jubilados, pero el programa también apoya a personas con discapacidades, a niños y a familiares sobrevivientes de trabajadores.