Nelson Deossa cuenta la verdad sobre su posible salida de Rayados de Monterrey

La salida del futbolista colombiano Nelson Deossa de los Rayados de Monterrey se ha convertido en un suceso prácticamente inminente dentro de la Liga MX; esto debido a que espera poder cumplir su sueño de jugar en Europa y está trabajando en poder llegar a un acuerdo con alguna institución del viejo continente.

En declaraciones ofrecidas a diversos medios de comunicación cuando fue interceptado en su vehículo mientras salía de las instalaciones deportivas del equipo, aseguró que se siente bastante satisfecho de lo que consiguió dentro de la institución azteca y espera poder seguir brindando el 100% de sus capacidades deportivas hasta que se oficialice su salida de la institución.

“No, pues creo que he sido muy profesional… siempre me entrego al 100 dondequiera que estoy. La idea mía siempre es competir bien, darle lo mejor al equipo, aportarle mis cosas individuales y en el colectivo, sea aquí, sea a la institución a la cual pertenezca, siempre voy a dar lo mejor de mí. Creo que eso habla muy bien del profesionalismo de cada uno y creo que es lo que han visto parte de otros partidos”, expresó.

“Obviamente, mi sueño es ir a jugar a Europa, y obviamente creo que todos los partidos los intenté de jugar lo mejor posible. Hayan sido la Liga, el Mundial de Clubes, no es que solo jugué el Mundial de Clubes bien, no. Creo que, por eso el desempeño que tuve en el semestre anterior fue muy bueno, lo que me mantuvo en buena competencia para poder ir a jugar el Mundial de Clubes”, agregó Deossa en sus declaraciones.

Mensaje a la fanaticada

Para finalizar, Deossa decidió aprovechar la oportunidad para poder enviarle un mensaje de agradecimiento a toda la fanaticada de Rayados de Monterrey por el apoyo que recibió mientras portó sus colores; sostuvo que siempre estarán presente en sus sentimientos y aseguró que espera poder regresar algún día al equipo para recibir nuevamente sus aplausos.

“No, yo siempre lo manifesté desde el día que llegué. La verdad que me hicieron sentir muy bien. Siempre me han demostrado ese cariño. Hemos pasado momentos alegres, otros no tan buenos por las eliminaciones”, dijo el jugador colombiano.

“Yo estoy muy agradecido con la hinchada. La verdad que es recalcarles siempre esa gran asistencia que tuvieron en la Liga, en el Mundial de Clubes. La verdad que si me voy, muy agradecido con ellos, con todos. Y que obviamente, pues también espero algún día poder regresar, en caso tal de que salga.”, concluyó.

El colombiano de 25 años el jugador se convirtió en una figura destacada dentro de Rayados de Monterrey al disputar un total de 33 partidos entre la ronda regular del torneo Clausura y Apertura de la Liga MX durante el último año; en ese lapso marcó cinco goles y brindó tres asistencias.

