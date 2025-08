Robert García afirma que el Canelo Álvarez ya no noquea a sus rivales

El reconocido entrenador de boxeo, Robert García, aseguró que conoce el motivo por el que el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez no ha logrado noquear a sus rivales en los últimos seis combates en los que ha alcanzado la victoria y con los que recuperó el título indiscutido de los pesos súper medianos.

En declaraciones ofrecidas durante una entrevista para Fight Hub TV, García sostuvo que el peleador tapatío ya no está enfocado en entregar el máximo de su poder al momento de subir al cuadrilátero al conocer bien que tiene la ventaja contra sus rivales, por lo que se enfoca en hacer lo necesario para poder mantener el dominio en el ring y así poder quedarse con la ventaja en las papeletas de los jueces al final del combate.

El entrenador dio como ejemplos los enfrentamientos que tuvo el Canelo Álvarez contra John Ryder, Jermell Charlo, Jaime Munguía y Edgar Berlanga, a quienes logró superar de una manera cómoda y en la que mantuvo la distancia necesaria para poder resguardar su cuerpo y no ser víctima de los golpes de sus contrincantes.

“Es que Canelo ya no busca el nocaut… en las últimas peleas lo hemos visto hacer lo justo para ganar. Le hizo lo mismo a Munguía, lo derribó, pero no quería liquidarlo, ni a Charlo, ni a Berlanga. Quiere ganar las peleas con facilidad… no se entrega por completo porque no quiere acabar su cuerpo”, expresó el entrenador en sus declaraciones.

El Canelo Álvarez afirma que ya logró todo lo que quería en su carrera. Crédito: AP

Robert García también consideró que el combate contra William Scull se convirtió en la pelea más aburrida de los enfrentamientos que tuvo el Canelo en sus últimos seis combates; esto al destacar que el estadounidense no paró de moverse en cada uno de los asaltos y eso se reflejó en la comodidad del Canelo.

“Sabe que aún le quedan algunos años y algunas peleas importantes en las que quiere cuidarse y no castigarse demasiado. Por eso no ha podido noquear a esos rivales, no porque no pueda, sino porque hace lo justo para ganar”, concluyó Robert García.

El próximo enfrentamiento que protagonizará el Canelo Álvarez será el próximo 13 de septiembre contra el campeón estadounidense Terence Crawford en la ciudad de Las Vegas; esto con la intención de tener uno de los duelos más atractivos de los últimos años al ser uno de los más pedidos por los fanáticos; en este se espera que el tapatío tenga el control al tener la ventaja de dos divisiones naturales al ver que Crawford escaló hasta las 168 libras.

