Julio César Chávez habla sobre la detención de su hijo “Es inocente”

La leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, habló este viernes por primera vez tras la detención de su hijo, Julio César Chávez Jr., en Estados Unidos y ratificó ante los medios la inocencia del que es investigado por una orden de arresto en México relacionada con una presunta participación en el crimen organizado.

Desde el Aeropuerto de la Ciudad de México, Julio César Chávez fue abordado por diferentes medios de comunicación y a pesar del agobio de los medios de comunicación y la necesidad de continuar del exboxeador, se detuvo frente a las cámaras para hablar de su hijo.

El Gran Campeón contó parte de la conversación que mantuvo con Chávez Jr., quien se encuentra impactado de estar en medio de una situación como esa.

“Julio está en shock. No se explica, me dice, ‘¿cómo me acusan de todo esto, papá?’“, dijo el experimentado pugilista.

Chávez Jr. está acusado de supuestamente estar afiliado al Cartel de Sinaloa a través de su matrimonio con una ciudadana estadounidense que tuvo una relación con el fallecido Joaquín “Chapo” Guzmán, además de estar señalado por “tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos”, como se lee en el comunicado que presentó la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

También, el ente reportó que Chávez Jr. cometió “múltiples irregularidades y declaraciones fraudulentas” durante su entrevista para solicitar la residencia americana permanente, algo con lo que Chávez padre no está de acuerdo.

“Estoy tranquilo porque mi hijo es inocente, pero hasta que no se compruebe todo se va a arreglar“, añadió.

Hasta el momento, Julio César Chávez Jr. se encuentra detenido en Estados Unidos esperando por conocer los cargos que pesan sobre él o en su defecto saber si será extraditado a su país de origen, México.

