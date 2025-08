Óscar de la Hoya se muestra preocupado por los cambios que quiere Dana White en el boxeo

El histórico campeón mundial y promotor de boxeo, Óscar de la Hoya, decidió alertar a todas las personas que hacen vida de este deporte con la reciente creación de TKO y la llegada de Dana White al boxeo; esto al considerar que tiene la intención de darle un drástico cambio al pugilismo mundial y especialmente tienen la intención de modificar la Ley Muhammad Ali.

Estas declaraciones las realizó el Golden Boy durante Clapback Thursday, donde consideró que la compañía que es propietaria de la UFC y la WWE solicitó al Congreso de los Estados Unidos realizar algunas modificaciones a la Ley Muhammad Ali, por lo que advirtió a los boxeadores a tener cuidado de todos los cambios que se puedan registrar tras esta petición.

Es importante recordar que la Ley Muhammad Ali fue implementada en el país a partir del año 2000 en honor a la leyenda del pugilismo afroamericano; dicho texto está destinado a defender la estabilidad y salud de cada uno de los atletas que forman parte de este deporte; asimismo se enfoca en ofrecer contratos transparentes con promotoras y evitar la manipulación en los rankings de los distintos organismos.

“El futuro está a la vuelta de la esquina. Peleadores, tengan cuidado. La Ley Ali se implementó en el año 2000 para proteger a los peleadores, garantizándoles transparencia financiera, equidad contractual y otros conflictos de intereses… es decir, para evitar que se aprovechen de ellos”, expresó.

Bob Arum lanza advertencia a Dana White tras su llegada al Boxeo Crédito: Gregory Payan | AP

“Dana White siempre presume de su relación con el presidente Donald Trump y claramente confía en que esto (la modificación a la ley) se apruebe usando esa conexión. La UFC fue demandada por sus propios peleadores por esta falta de ética. Recientemente llegaron a un acuerdo en una demanda antimonopolio de $375 millones por acusaciones de que utilizaron prácticas ilegales para suprimir los salarios de los peleadores y a los promotores rivales”, agregó De la Hoya en sus declaraciones.

No hay motivos

Óscar de la Hoya sostuvo que no existen motivos legítimos para que se considere modificar esta legislación debido a que cada uno de los puntos respaldan las diversas facetas a las que se debe someter un boxeador para poder tener un combate exitoso; asimismo afirmó que lo único que desea Dana White es convertir al boxeo en un deporte parecido a la UFC.

“Esta nueva liga, TKO, planea pagarles a los peleadores lo que quieran, lo que probablemente será una miseria según el modelo actual de la UFC. El mismo modelo que deja a sus peleadores con cuerpos destrozados y cuentas bancarias vacías”, dijo.

“Nunca he querido un solo cambio en la Ley Ali porque me interesa la justicia y ayudar a los boxeadores. No hay ninguna razón para querer cambiar la Ley Muhammad Ali en absoluto”, concluyó.

