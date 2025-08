Toño Mauri habló de su salud tras hospitalización por un hongo en los pulmones

Toño Mauri, en las últimas horas, generó inquietud entre las personas que siguen su carrera artística debido a que comentó que fue ingresado recientemente a un centro de salud por una crisis que tuvo. Esto fue ocasionado por una operación que le realizaron hace un mes, y fue en una conversación en el programa Ventaneando, cuando comentó que ya está en casa, pero bajo supervisión y con tratamiento médico.

El actor, que además es reconocido por trabajar en destacadas telenovelas mexicanas y también en teatro, llegó a mencionar que fue hace un mes cuando lo tuvieron que operar para corregir una hernia. Debido a que las cosas estaban evolucionando como los médicos esperaban, lo terminaron dando de alta. Lo que no desearon era que, al salir del centro de salud, las cosas iban a cambiar negativamente para él.

Desde ese momento, se continuó presentando lo que era el malestar general y un día, al despertar, comenzó a toser mucho. Cuando se dio cuenta, estaba botando sangre y eso, en definitiva, encendió las alarmas. Debido a esta situación, Toño decidió buscar ayuda de los profesionales de la salud para que lo atendieran de inmediato y tuvo que ser hospitalizado nuevamente.

“Empecé a tener un poco de molestias, me quedé dos días en el hospital a que me pusieran un suero. Al toser, salía con sangre. Eso me alarmó muchísimo… Para cuando yo llegué al hospital, ya tenía neumonía. Se dieron cuenta de que me había contagiado de un hongo, como un moho, que se alojó en los pulmones, y que es muy peligroso para los que estamos trasplantados”, explicó.

El estado de salud de Toño, sin duda, ha generado mensajes dándole ánimo a través de las redes sociales, y muchos han manifestado que esperan su pronta recuperación debido a las complejidades que ha tenido al volver al hospital. Dijo: “(Fue) muy dramático; recordar tiempos anteriores me trae una especie de trauma que tu cuerpo ya recibió y que lo vuelve a activar”.

“Tengo que tomar todos los días los inmunodepresores para hacer que mis defensas siempre estén muy bajas, porque si no vienen los rechazos (del trasplante) y eso te hace más propenso a captar cualquier tipo de enfermedad; la que para alguien es normal, para nosotros se quintuplica”, dijo.

