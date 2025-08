Abuela de Queens es identificada como la mujer golpeada por nietos de mafioso en un ajuste de cuentas

Una abuela de Queens fue identificada como la mujer desconocida que fue golpeada accidentalmente en junio por dos nietos del fallecido “Teflon Don” John Gotti, mientras los sujetos atacaba violentamente a su hijo.

Cathy Gabrielli, de 60 años, era la persona que presuntamente trataba de hacer de pacificadora afuera de su residencia en la calle 84 el 2 de junio cuando ocurrió el incidente.

Se pudo observar que la mujer mayor trataba de defenderse John Jr. y Frankie Gotti, quienes habían empezado a golpear a su hijo, Gino, el cuñado de sus supuestos atacantes.

“No, gracias, realmente no estoy interesada”, dijo Cathy cuando se preguntó sobre la terrible experiencia que vivieron ella y su hijo cuando fueron confrontados por los dos Gottis.

Gino Gabrielli, de 32 años, declaró al New York Post que su madre recibió un golpe en el brazo por uno de los puñetazos erráticos de John. “Intentó empujar a John, y entonces él la golpeó, y fue entonces cuando la policía entró corriendo y los dispersó”.

Asimismo, recordó una gran presencia policial frente a su casa ese día. Al igual que el padre de los hermanos golpeadores, Peter Gotti.

“Simplemente, se quedó ahí parado, observándolo”, apuntó Gino. “No intentó detenerlo”.

Una vez que Gino y su madre llegaron en la camioneta Mercedes-Benz blanca, un montón de insultos precedió a una combinación de golpes.

John Jr. llamó a Gino “rata”, “pedazo de mierda”, “escoria”, y Gino respondió con otros insultos.

—¡Que te jodan, pedazo de mierda! —dijo que les espetó a los hermanos—. ¡Tu tío es un canalla! Toda tu familia es una canalla. ¡Y tú eres un canalla blanco!

“La verdad es que no me acuerdo, porque pasó muy rápido, sí, y yo estaba intentando defenderme, y me dieron un puñetazo en la cara”, dijo Gino, quien al momento del ataque estaba aturdido. “Como que, ya sabes, veía estrellas y cosas así”.

Tanto John, de 31 años, como Frankie, de 27, fueron acusados de intento de agresión y acosos en tercer grado por golpear a Gino Gabrielli.

Los dos hermanos se declararon inocentes en la lectura de cargos y deberán volver a la corte la semana que viene, específicamente el 7 de agosto.

La pelea familiar fue alimentada por Gino, quien fue filmado por las cámaras de seguridad irrumpiendo en la casa de John y su hermana Eleanor en Jamaica y supuestamente robando $3,000 dólares, un par de zarcillos de su hermana, un reloj, una billetera y un cinturón, dice la denuncia penal.

La oficina del fiscal de distrito de Queens indicó que no había más información disponible sobre el caso de Gino. El hombre negó haber tomado algo más que el dinero en efectivo.

Gino insistió que el dinero era solo el alquiler de dos meses que John Jr. le debía a su abuelo, quien, dice, alquiló el sitio con un descuento de $1,500 mensual a su hermana y a John Jr. y a su hija recién nacida. También sospecha que John Jr. no le estaba siendo fiel a Eleanor.

“Así que mi hermana lo pilló engañándolo con la chica de Howard Beach”, manifestó. “Lo echó, ¿vale? Y entonces dejó de pagarle el alquiler a mi abuelo”.

“Entonces, sabes, me enojé muchísimo y me molesté, y por eso entré al apartamento a cobrar el alquiler”, añadió.

Pero Gino aceptó también haber destrozado uno de los salones de tatuaje Rebel Tattoo de los hermanos John Gotti.

“Fui al estudio de tatuajes de John… y había una especie de estante de cristal, de unos dos metros de alto, con un montón de recuerdos y cosas así. Lo agarré, lo tiré al suelo y se hizo añicos delante de los clientes, del gerente y de los trabajadores. Me preguntaron: ‘¿Qué demonios haces?’. No dije nada. Y simplemente me fui.”

Gino dijo que, aparte de que su abuelo presuntamente le estafaron el alquiler del apartamento de Jamaica, los descendientes de la mafia también, presuntamente, abofetearon a su padre, Gino Sr., en un Stop & Shop cuando solicitó pasar tiempo con su nieta, y se lo negaron.

“Me enteré de eso y me enojé”, señaló. “Mi padre tiene 66 años. John, 31. Ya sabes, si tienes un problema conmigo, me confrontas a mí, no a mi padre, que no te hizo nada malo”.

“¿A quién le importa?”, dijo el abogado Gerard Marrone, que representa a Frankie Gotti, cuando se le preguntó sobre las acusaciones de Gino.

