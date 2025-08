Nuestra comunidad amenazada por la diabetes tipo 2

La comunidad hispana, y en especial las y los latinos de origen mexicano, tienen tasas elevadas de diabetes tipo 2 y, más peligroso aún, corren más peligro de contraer esa condición, que está muy ligada a las enfermedades cardíacas. Según datos de los Centros para el control de las enfermedades, o CDC, los hispanos tenemos 17 por ciento de probabilidades de tener diabetes tipo 2, lo que equivale a casi el doble de riesgo de la población en general, que es levemente superior al 9 por ciento. Y, lo que es más serio, nuestras probabilidades de tener diabetes tipo 2 está en constante aumento desde 1980, mientras que las de los estadounidenses en general permanece estacionaria.

Nuestra Hispanic Federation participa en varias iniciativas orientadas a informar y educar a nuestra comunidad sobre este grave problema de salud. Por ejemplo, en colaboración con la American Heart Association y la American Diabetes Association, formamos parte de Know Diabetes by Heart. En el sitio Web de esa iniciativa hay abundante información en español sobre la diabetes, qué le deberíamos preguntar a nuestros doctores y cómo cuidar la salud de corazón si tenemos diabetes tipo 2. Know Diabetes by Heart contiene el testimonio de Christina Herrera, que logró tal recuperación de un ataque cardiaco que se entrena para una carrera de 10 kilómetros. Para las y los amantes de la comida sana y sabrosa, hay una página de recetas de platos como aguachile de camarón y galletas de semillas de chía, arroz tapado, tacos de camarón estilo tex-mex, alitas de pollo deshuesadas a la barbacoa y ensalada de salsa italiana

Nuestra Hispanic Federation también participa en la iniciativa Tomando Acción por Nuestra Salud, que tiene como misión general reducir las desigualdades en materia de salud que afectan a las comunidades latinas. Tomando Acción cuenta con un sitio Web con abundante información en español e inglés. Además de una sección dedicada a la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiacas, Tomando Acción por Nuestra Salud ofrece datos y orientación sobre otros aspectos de la salud de los hispanos, como la detección del cáncer y la salud emocional,

En estos tiempos de estrés, temor y angustia por la persecución, las detenciones y las deportaciones que nos afectan a nosotros y a nuestros parientes y amigos en la comunidad inmigrante, la sección Conversaciones de Café y Chocolate de ese sitio Web ofrece consejos prácticos sobre la manera de ayudar organizando charlas en grupos pequeños sobre los temas que atentan contra nuestra salud y la de los demás,

Les invito a que visiten esas valiosas páginas en línea. Y si desean más información sobre nuestra Hispanic Federation, pueden consultar nuestro sitio Web, o llamarnos al (866) HF-AYUDA u (866) 432-9832.

¡Celebren con nosotros el 35to aniversario de la Hispanic Federation, y hasta la próxima columna!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation