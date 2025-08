Trump elogia a Sydney Sweeney tras enterarse de que es republicana y habla del polémico anuncio de American Eagle

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó al enterarse de que la actriz Sydney Sweeney está registrada como votante republicana. Desde Allentown, Pensilvania, declaró que le gustó el reciente anuncio publicitario que protagoniza para la marca American Eagle.

“Me encanta el anuncio”, dijo a la prensa.

Más tarde, en su red Truth Social, escribió: “Sydney Sweeney, registrada como republicana, tiene el anuncio más popular que hay. Es para American Eagle, y los jeans vuelan de las estanterías. ¡A por ellos, Sydney!”.

La campaña ha generado controversia por su mensaje: “Sydney Sweeney tiene buenos jeans… y los obtuvo de AE”, una frase que juega con la similitud entre “jeans” (vaqueros) y “genes”.

Críticos han señalado que puede reforzar ideas relacionadas con la superioridad genética, al mostrar a la actriz —rubia y de piel clara— como ejemplo de atributos deseables.

¿Qué dijo American Eagle tras la polémica?

American Eagle respondió a la polémica y aclaró que el mensaje se refiere exclusivamente a su ropa.

“Siempre se trató de jeans. Sus jeans. Su historia. Seguiremos celebrando cómo cada uno usa sus jeans AE con confianza, a su manera”, escribió la marca en sus redes sociales.

Durante el mismo mensaje, Trump también arremetió contra la firma automotriz Jaguar por un anuncio que calificó como “estúpido” y “muy woke”, y volvió a criticar a la cantante Taylor Swift.

Afirmó que la intérprete de Shake It Off “dejó de estar de moda” desde que él dijo que no la soportaba.

El mandatario aseguró asimismo que “la marea ha cambiado” y que “ser woke es para perdedores”, en contraste con lo que él considera un auge del conservadurismo.

