Wendy Guevara habla del video íntimo que le filtraron

Wendy Guevara, ganadora de La Casa de los Famosos México en su primera temporada, habló del video íntimo que le filtraron en las redes sociales.

La creadora de contenido hizo una transmisión en YouTube en donde dio detalles de lo ocurrido. “¿Yo qué más puedo hacer? Es algo que hacemos todos, pero a muy pocos nos violan la privacidad”.

En su mensaje, explicó que entraron a su Instagram y de ahí subieron el material que ya circula en las distintas plataformas. “Hay gente que va a especular y a decir miles de cosas, pero todo te hace ser más famosa”, indicó.

Dijo que algunas celebridades como Kim Kardashian, Paris Hilton, David Zepeta y Gabriel Soto han pasado por situaciones similares. “¿Qué más hago, hermanas? Hay mucha gente que va a especular y dice que uno lo subió adrede, que piensen lo que quieran. Yo no me voy a desgastar mi mente, yo lo que me gusta hacer y hago es trabajar porque es de donde como, de donde trago, y pues ni modo”.

Wendy Guevara rompe el silencio y habla de su video íntimo filtrado.

En este sentido, añadió: “Si fuera millonaria, yo, si fuera rica, no anduviera aquí trabajando”.

La también youtuber dijo que sí se preocupó con Televisa y por eso habló con sus jefes, quienes le dijeron que no se sintiera protagonista porque no es la primera a la que le pasa algo así.

“Es algo que todos hacemos”, comentó Wendy Guevara en la transmisión, en donde lamentó cómo le violaron su privacidad.

Hace unos días, la mexicana confirmaba que le robaron su teléfono y que probablemente ocurriría esto que pasó: “A mí no me da pena nada; mejor si me ven por ahí o hacen algo con eso, ustedes lo disfrutan. Ya saben que todo el mundo lo hacemos, pero a pocas les violan la privacidad. Yo no tengo miserias que mostrar; muestro cosas buenas”.

