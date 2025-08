Aleska Génesis revela que Luca Onestini la hirió al recordarle su pasado en la cárcel

Aleska Génesis, desde que terminó su relación sentimental con Luca Onestini, había preferido mantener silencio sobre la verdadera situación que los llevó a la separación. Durante una transmisión en sus redes sociales, aprovechó para aclarar que la ruptura se produjo porque él la juzgó por la vez que estuvo detenida tras su salida de “La Casa de los Famosos All-Stars”, y fue su postura la que la hizo regresar a Estados Unidos, ya que le hirió.

“Su respuesta fue: ‘Por lo menos yo tengo un historial limpio y nunca he ido a la cárcel’. Eso fue lo que me hizo regresarme. Una persona que públicamente te dice: ‘No me importa que hayas ido a la cárcel, te apoyo’. Y que sin cámaras te diga: ‘Por lo menos yo no fui a la cárcel’. Se siente feo, se siente muy feo que la persona que tanto defendiste, que amas, por la que eres capaz de todo, te diga: ‘Por lo menos yo no fui a la cárcel’. Eso a mí me dolió. Esa fue la razón por la que me regresé de Italia”, mencionó.

La venezolana aclaró que ella no deseaba que el vínculo amoroso terminara de esa forma, pero explicó que para ella era mucho más importante no estar al lado de alguien que le estuviese diciendo cosas para dañarla por el pasado que tiene, cuando públicamente le decía que la apoyaba.

“Yo no quería que una relación tan bonita se acabara, pero tampoco voy a permitir que ninguna persona me diga cosas para hacerme daño o darme donde más me duele, y menos alguien que he defendido tanto. Nosotros hubiésemos podido terminar bien. Nosotros no terminamos mal. Todo lo hablamos. Pudimos haber terminado la relación bien como amigos“, dijo.

Además, rechazó que, cuando él visitó Telemundo, haya celebrado que estuviesen separados. Asimismo, no le pareció justo que él revelara detalles íntimos de lo ocurrido. La venezolana también añadió que le envió un mensaje para saber a qué hora llegaba a Miami y nunca más volvió a saber de él, ya que el mensaje no fue respondido.

“Yo quería ver qué decía. Cuando vi que la gran primicia era decir que estaba soltero y de paso celebrarlo como si fuese una celebración, a mí no me pareció. Desde que llegó a Miami se desconectó, ni un mensaje. Mi último mensaje fue: ‘¿A qué hora llegas?’. Nada. Luego va a Telemundo y celebra que está soltero. Me pareció nefasto que celebrara. ¿Cuál es la celebración? No entiendo la celebración. Acabamos de terminar. Eso no estuvo bien”, manifestó.

