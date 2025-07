Luca Onestini negó rumores de infidelidad con Aleska Génesis tras su ruptura

Carlos Adyan, en el programa “En Casa con Telemundo”, mencionó hace varios días la presunta razón por la que aparentemente Luca Onestini y Aleska Génesis habían tomado la decisión de finalizar su relación sentimental. El presentador de televisión agregó que una fuente cercana le reveló que uno de los motivos habría sido un cruce de palabras que sostuvieron en un tren mientras estaban en Italia, y el exhabitante de “La Casa de los Famosos All-Stars” lo aclaró.

“No, no he negado. He dicho que claramente hemos tenido una discusión normal de pareja, eso es lo que ha pasado. Entonces, si hablamos de una discusión normal, eso pasó. Ha pasado que hemos discutido y a mí no me encanta discutir, entonces cuando se discute, yo simplemente me levanto y luego regreso. Entonces, hemos hecho el viaje juntos, pero sí, en un momento me he levantado del asiento y he cambiado de asiento”, dijo en el programa.

El conductor de televisión de origen puertorriqueño aprovechó para recalcar si, en efecto, no fue por una presunta infidelidad que ellos dejaron la relación hasta ahí, ya que era la información que le habían proporcionado y él dio en el espacio de entretenimiento. Sin embargo, Luca detalló que no terminaron por el motivo que muchos han especulado.

“Absolutamente no, yo nunca he insinuado eso. Pero claramente, en mis relaciones siempre se hacen especulaciones porque parece raro que termine algo así sin razones. La verdad es que también nosotros a veces tenemos razones normales; no pasa absolutamente nada grave. No, no hubo infidelidad y nunca ha pasado nada que pueda hacer pensar en eso”, expresó en la entrevista.

Debido a la presunta infidelidad que aparentemente habría cometido Aleska, Luca supuestamente tuvo que comprarle el pasaje para que regresara, ya que supuestamente no quería saber más de ella. Él confirmó que sí lo hizo, pero no por la razón que muchos mencionaban, sino porque se pasaron de los días que debían y tenían que regresar.

“La verdad, eso me parece una tontería. Ella ha llegado a Italia, entonces claramente como que la invitaba yo. Sí he pagado yo el regreso, pero me parece que son detalles que no tienen ninguna importancia. ¿Sabes qué ha pasado? Nos hemos quedado ahí un poquito más de días después del evento, entonces es normal que luego tengamos que pagar nosotros el regreso”, manifestó.

